Президент зустрічається зі "слугами народу"

Президент Володимир Зеленський після наради з питань медичного туризму у Трускавці приїхав до готелю Rixos, де почав зустріч із майбутніми нардепами від "Слуги народу".

Як повідомляють кореспонденти "Української правди", о 12:45 він приїхав із Mirotel до Rixos та закрився на "робочу нараду" з обраними депутатами.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент ішов з Mitrotel до кортежу швидко в супроводі охорони. Натовп людей його фотографував, звучали оплески. Хтось просив автограф або селфі, але Зеленський швидко пройшов до автомобіля.

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