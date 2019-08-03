Президент зустрічається зі "слугами народу"
Президент Володимир Зеленський після наради з питань медичного туризму у Трускавці приїхав до готелю Rixos, де почав зустріч із майбутніми нардепами від "Слуги народу".
Як повідомляють кореспонденти "Української правди", о 12:45 він приїхав із Mirotel до Rixos та закрився на "робочу нараду" з обраними депутатами.
Президент ішов з Mitrotel до кортежу швидко в супроводі охорони. Натовп людей його фотографував, звучали оплески. Хтось просив автограф або селфі, але Зеленський швидко пройшов до автомобіля.
Нагадаємо:
- З понеділка у Трускавці проходить навчання для обраних депутатів від "Слуги народу".
- У суботу в готелі Rixos перед приїздом президента були посилені заходи безпеки.
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