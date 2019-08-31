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Президент розповів про розмови з Путіним: у МЗС не хотіли допустити

Субота, 31 серпня 2019, 20:57
Президент розповів про розмови з Путіним: у МЗС не хотіли допустити
фото - УП

Джерело: інтерв'ю Зеленського каналу "1+1", програма "100 днів президента України".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що перед першою його телефонною розмовою з президентом РФ Володимиром Путіним тодішнє МЗС України намагалося не допустити цієї розмови.

Пряма мова: У МЗС дуже не хотіли... Очільники мого попередника дуже не хотіли допустити розмов моїх із президентом Росії. Для них це питання політичне, для мене людське. Для них, не дай боже, моряки повернуться через розмову Зеленського з Путіним. Я за це їх… не хочу казати моє ставлення.

Деталі: Зеленський розповів, що подзвонив Путіну, оскільки бачив, що РФ не виконує рішення Міжнародного трибуналу ООН щодо повернення моряків, і Україна щодня втрачає людей на фронті.

Пряма мова: Я вирішив подзвонити. Ми познайомилися. Була розмова десь 30 хвилин. Ми говорили про повернення наших хлопців, про наступні кроки, про війну на Донбасі. Він казав інформацію, якою він володіє. Я говорив інформацію, яку знаю я. І це різні інформації про те, що відбувається на Донбасі.

У нас була предметна розмова, ми вирішили, яким чином і в який термін ми повинні повернути наших хлопців…. І ми говорили про припинення вогню.

Деталі: Другий раз, за словами Зеленського, він подзвонив Путіну після загибелі українських військових, і в них знову відбувся "обмін інформацією". Водночас президент зазначив, що не має права розкривати зміст цієї розмови.

Він також назвав найскладнішим моментом за 100 днів президентства саме розмову з Путіним після того, як на Донбасі загинуло четверо військових.

Пряма мова: Ми домовилися про більш уточнені кроки щодо повернення наших хлопців, і не тільки моряків.

Деталі: Зеленський розповів, що під час другої розмови президенти домовилися про "особисту зустріч у нормандському форматі".

Пряма мова: Він мені сказав відверто, що раніше були такі стосунки, що ніяких зустрічей не може бути. Але я гадаю, що тільки дивлячись очі в очі, в присутності західних лідерів ми можемо домовитись і підписатись, що найважливіше.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПутін
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