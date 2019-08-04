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Стрілянина в Огайо: 9 людей вбито, щонайменше 16 поранених

Неділя, 4 серпня 2019, 13:36

Внаслідок стрілянини у м.Дейтон (штат Огайо, США) загинули дев'ять осіб, не менше 16 зазнали поранень. 

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані місцевої поліції.

У поліції заявили, що чоловік, який почав стрілянину у Дейтоні, був застрелений на місці.

За даними ЗМІ, перші повідомлення про подію надійшли в ніч на 4 серпня.

Інцидент стався біля бару через кілька годин після масового розстрілу в супермаркеті в Ель-Пасо (штат Техас), де в результаті нападу невідомого загинули щонайменше 20 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвбивство
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