Стрілянина в Огайо: 9 людей вбито, щонайменше 16 поранених

Внаслідок стрілянини у м.Дейтон (штат Огайо, США) загинули дев'ять осіб, не менше 16 зазнали поранень.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані місцевої поліції.

У поліції заявили, що чоловік, який почав стрілянину у Дейтоні, був застрелений на місці.

Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio's Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32