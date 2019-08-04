Стрілянина в Огайо: 9 людей вбито, щонайменше 16 поранених
Внаслідок стрілянини у м.Дейтон (штат Огайо, США) загинули дев'ять осіб, не менше 16 зазнали поранень.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані місцевої поліції.
У поліції заявили, що чоловік, який почав стрілянину у Дейтоні, був застрелений на місці.
Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio's Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) August 4, 2019
За даними ЗМІ, перші повідомлення про подію надійшли в ніч на 4 серпня.
Інцидент стався біля бару через кілька годин після масового розстрілу в супермаркеті в Ель-Пасо (штат Техас), де в результаті нападу невідомого загинули щонайменше 20 осіб.