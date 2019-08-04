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Чорноморська ТРК призупинила роботу через кібератаку

Неділя, 4 серпня 2019, 22:30

Джерело: сайт Чорноморської ТРК

Чорноморська телерадіокомпанія заявила про тимчасове припинення мовлення у зв'язку з кібератакою.

Пряма мова: "Увечері 3 серпня сталася кібератака на ефірний сервер Чорноморської телерадіокомпанії.

Очевидно, атака мала певний підготовчий період, оскільки одномоментно були виведені з ладу всі ключові елементи управління ефіром, так само, як і всі резервні копії та запасні інструменти. Це призвело до серйозного збою роботи, і тепер ефір може бути недоступний до 8 серпня".

Деталі: президент Чорноморської ТРК Євген Каленський заявив, що у компанії пов'язують атаку з професійною діяльністю, "в тому числі висвітленням теми російсько-української війни, і вибудовуванням моста через створену російською пропагандою ментальну прірву між громадянами України - жителями Криму, Донбасу і вільної частини країни".

Що було раніше: Чорноморська телерадіокомпанія була заснована в 1993 році і до початку окупації Криму Росією вела мовлення з Сімферополя на Кримський півострів і всю територію країни.

"У березні 2014-го наша компанія потрапила під удар окупантів, які незаконно припинили мовлення, передавши наші власні передавачі телеканалу "Росія-24"", - йдеться на сторінці ТРК в Facebook.

У серпні 2014-го мовлення Чорноморської телерадіокомпанії із Сімферополя було повністю припинено: представники російських спецслужб і окупаційної влади влаштували погром у приміщенні компанії і вилучили все обладнання.

Відзначається, що з окупованого Криму були евакуйовані тільки бренд "Чорноморська телерадіокомпанія" і частина колективу. Для відновлення трансляції у Києві побудована нова студія.

Українська правда
Теми: телебачення
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