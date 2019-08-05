Війна на сході: окупанти 6 разів за добу порушили тишу

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 1 раз із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Верхньоторецького – з міномета калібру 82 мм;

- двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;

- два рази околиці Лебединського – зі стрілецької зброї;

- неподалік Водяного– з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Як зазначається, 4 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби, 5 серпня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників біля Водяного зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні один раз неподалік Південного зі стрілецької зброї.

Військові підкреслили, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.