Зеленський призначив нового командувача ООС

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, а Олександр Сирський, який займав цю посаду, став командувачем сухопутних військ Збройних сил.

Відповідні укази опублікували в Офісі президента 5 серпня.

"Призначити генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича Командувачем об’єднаних сил", - зазначається в указі.

Володимир Кравченко фото: FB

До призначення Кравченко був командиром оперативно-тактичного угруповання "Північ". Під його відповідальність підпадала територія – Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської області та міста Київ.

Звання генерал-лейтенанта Кравченко отримав у 2018 році.

Згідно з декларацією за 2018 рік, військовослужбовець отримав 455 тисяч гривень заробітної плати за основним місцем роботи (військова частина А4583). Його дружина задекларувала 104 тисячі зарплатні і працює у військовій частині А1624 на Чернігівщині (134-й окремий батальйон охорони та обслуговування) і входить до складу оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Вказується, що пара зберігає 340 тисяч гривень на рахунках у різних банках та 80 тисяч грн готівки. Також Кравченко задекларував Mersedes Benz 1998 року випуску.

Водночас, іншими указами Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Олександра Сирського з посади командувача ООС і призначив його командувачем сухопутних військ Збройних Сил України.

Крім того з посади командувача сухопутних військ ЗСУ звільнили генерал-полковника Сергія Попка.

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