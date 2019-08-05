Зеленський призначив нового командувача ООС

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Понеділок, 5 серпня 2019, 17:35

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, а Олександр Сирський, який займав цю посаду, став командувачем сухопутних військ Збройних сил.

Відповідні укази опублікували в Офісі президента 5 серпня.

"Призначити генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича Командувачем об’єднаних сил", - зазначається в указі.

 
Володимир Кравченко
фото: FB

До призначення Кравченко був командиром оперативно-тактичного угруповання "Північ". Під його відповідальність підпадала територія – Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської області та міста Київ.

Звання генерал-лейтенанта Кравченко отримав у 2018 році.

Згідно з декларацією за 2018 рік, військовослужбовець отримав 455 тисяч гривень заробітної плати за основним місцем роботи (військова частина А4583). Його дружина задекларувала 104 тисячі зарплатні і працює у військовій частині А1624 на Чернігівщині (134-й окремий батальйон охорони та обслуговування) і входить до складу оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Вказується, що пара зберігає 340 тисяч гривень на рахунках у різних банках та 80 тисяч грн готівки. Також Кравченко задекларував Mersedes Benz 1998 року випуску.

Водночас, іншими указами Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Олександра Сирського з посади командувача ООС і призначив його командувачем сухопутних військ Збройних Сил України.

Крім того з посади командувача сухопутних військ ЗСУ звільнили генерал-полковника Сергія Попка.

Нагадаємо:

  • 6 травня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко призначив новим командувачем Операцією об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського.
  • До нього командувачем ООС був генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Українська правда

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Теми: Зеленський укази ООС Об'єднані сили на Донбасі


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