Порошенко призначив нового командувача ООС
Чинний президент Петро Порошенко призначив новим командувачем операцією об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського.
Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, минув рік, як було змінено формат АТО на ООС і управління Збройними силами та іншими військовими формуваннями і правоохоронними органами, залучених до виконання завдань, було покладено на Командувача Об’єднаних сил.
"Рік тому на цю посаду був призначений генерал-лейтенант Сергій Наєв. Дякую генералу та усім військовослужбовцям, які залучалися до участі в ООС, за мужність, рішучість та стійкість", - сказав Порошенко.
"За пропозицією Міністра оборони та начальника Генштабу ЗСУ передбачена ротація керівництва ООС. Тож прийняв рішення на посаду Командувача ООС призначити генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Він пройшов усі командні посади, від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу ЗСУ", - додав президент.
Він побажав Сирському вміло застосувати досвід в ім'я України та українського народу.
З початком бойових дій Олександр Сирський був начальником штабу АТО.
Зокрема, був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста.
Олександр Сирський був причетний до керування боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та невдалої спроби відбити Логвинове.
За бої на Дебальцевському плацдармі Олександр Сирський нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня й згодом отримав звання генерал-лейтенанта.
Нагадаємо:
- 18 січня 2018 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.
- 20 лютого закон підписав президент, а 26 лютого він набув чинності.
- Після цього Порошенко оголосив фактичне переформатування АТО в Операцію об'єднаних сил.
- У березні минулого року президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем ООС.
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