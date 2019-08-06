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Генсек НАТО: Росія анексувала Крим внаслідок конкуренції великих держав

Вівторок, 6 серпня 2019, 00:33

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що анексія Криму Російською Федерацією сталася внаслідок конкуренції великих держав.

Про це з посиланням на промову Столтенберга повідомляє сайт НАТО.

"Першим викликом для світової безпеки є зростання конкуренції між великими державами. І ми бачимо наслідки цього в Криму. Від незаконної анексії Криму до Північної Кореї, від Сирії до Південнокитайського моря. Анексія Криму - це перший випадок захоплення однією державою територій іншої після Другої світової війни", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг також зауважив, що зараз спостерігається "зростання російської присутності в інших країнах та регіонах, зокрема на Близькому Сході".

Нагадаємо:

  • У НАТО заявляли, шо не бачать "ніяких ознак", що Росія готова виконувати свої міжнародні зобов'язання в рамках ДРСМД, і країнам-членам НАТО варто готуватися до припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності.

Теми: НАТОЄС
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