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Столтенберг: Не бачимо, що РФ готова виконувати зобов'язання, договір про ДРСМД "помре"

Неділя, 28 липня 2019, 11:34

У НАТО не бачать "ніяких ознак", що Росія готова виконувати свої міжнародні зобов'язання в рамках ДРСМД, і країнам-членам НАТО варто готуватися до припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності.

Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю Der Spiegel, пише DW.

"На жаль, ми не бачимо ніяких ознак того, що Росія готова виконувати свої міжнародні зобов'язання в рамках ДРСМД. Якщо РФ не зробить цього до 2 серпня, договір "помре", - заявив Столтенберг.

Раніше генсек НАТО у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що Росія розірвала ДРСМД і тим самим "створила серйозну загрозу нашій безпеці".

"Москва має використати свій останній шанс, щоб врятувати цю угоду. В іншому випадку вона нестиме повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті якого світ стане менш стабільним для усіх нас", - зазначив Столтенберг.

Він також попередив, що Росія вже розробила нову ядерну ракетну систему середньої дальності і навіть розмістила її. Конкретного місця базування він не назвав.

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Нагадаємо, 

  • США вимагають, щоб Росія знищила усі ракети, які порушують Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД), а також пускові установки і пов'язане з ними обладнання.
  • У грудні 2018 року США дали РФ 60 днів на повернення до виконання договору ДРСМД. Після закінчення цього терміну США призупинять свої зобов'язання за Договором. 
  • 1 лютого Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
  • Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
  • Президент РФ Володимир Путін пообіцяв США "дзеркальну відповідь", а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про плани розробки нових типів ракетних систем у найближчі два роки.

Теми: РосіяНАТОядерна зброя
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