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В окрузі на Чернігівщині не встигли вчасно підрахувати голоси - ЦВК

Вівторок, 6 серпня 2019, 04:12

В одномандатному виборчому окрузі №210 окружна виборча комісія не встигла перерахувати голоси і оголосити переможця.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"ЦВК констатувала неможливість встановлення Комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в окрузі № 210 у відведений для цього виборчим законом термін - до 5 серпня", - йдеться в повідомленні.

На засіданні ЦВК зобов'язала членів окружної комісії встигнути підрахувати результати виборів на 33 виборчих дільницях округу до 16 години 6 серпня.

"Крім того - скласти протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою "Уточнений" і транспортувати його і іншу виборчу документацію до Києва", - йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті ЦВК в понеділок у вечері.

Нагадаємо:

  • Кандидат в народні депутати, самовисуванець Сергій Коровченко, який за попередніми підрахунками перемагає на 210 окрузі, фігурував у "плівках Глазьєва" – телефонних розмовах стосовно захоплення Криму Росією, що їх записали українські спецслужби у лютому 2014 року.
  • Згодом Коровченко відреагував на розслідування журналістів, згідно з яким його прізвище згадується у телефонних розмовах, записаних українськими спецслужбами, між російськими високопосадовцями стосовно захоплення Криму РФ.

Теми: ЦВКвибори
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