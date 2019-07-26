Майбутній нардеп пояснив згадку про себе в "розмові Глазьєва" про окупацію Криму

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П'ятниця, 26 липня 2019, 19:05

Джерело: коментар Сергія Коровченка, надісланий "Українській правді"

Майбутній народний депутат Сергій Коровченко відреагував на розслідування журналістів, згідно з яким його прізвище згадується у телефонних розмовах, записаних українськими спецслужбами, між російськими високопосадовцями стосовно захоплення Криму РФ.

Пряма мова: По-перше, цим плівкам треба дати юридичну оцінку. 

По-друге, ці плівки могли б відображати інформацію на події, що розгорталися у Криму наприкінці лютого-початку березня 2014 року. Чому ж вони з’явилися тільки через 4 роки? 

По-третє, якби їх оприлюднили у тодішній момент можливого запису, це б реально привернуло увагу міжнародного співтовариства, яке б дізналося про ситуацію і діяло б не постфактум, а станом на час подій, що відбувалися.

Своє прізвище на них (якщо ці плівки дійсно існують) можна пояснити лише тим, що росіяни мали на мене плани для легітимізації цього псевдореферендуму, аби я його завізував. Але я випередив події, звільнився і на той час в Криму мене не було.

Щодо хронології подій, то у серпні 2013 року обійняв посаду начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму.

Під час анексії РФ Кримського півострова пішов у відставку за власним бажанням. Перед тим зібрав весь колектив і висловив протест проти дій Російської Федерації й сепаратистів щодо проведення так званого "референдуму".

Незважаючи на тиск і погрози, відмовився підписувати документи, які стосувалися підготовки й проведення злочинного референдуму.

За 10 днів до початку псевдореферендуму знищив печатку Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму й через загрозу арешту терміново покинув Крим.

Відсутність печатки й підпису повноважного представника Міністерства юстиції України в Криму під документами про референдум, які готували російські спецслужби й сепаратисти під час анексії Криму, є одним із головних юридичних аргументів нелегітимності кримського псевдореферендуму.

Сергій Коровченко усі свої дії на посаді начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Криму координував з Міністром юстиції України Павлом Петренком.

Що передувало: Згідно з розслідуванням журналістів Слідства.Інфо, у телефонній розмові, записаній українськими спецслужбами у лютому 2014 року, радник президента РФ Сергій Глазьєв розповідає депутату Держдуми Костянтину Затуліну, що Коровченка як "міністра юстиції Криму" і людину Віктора Медведчука слід зберегти на посаді.

На 210 окрузі у Прилуках на Чернігівщині самовисуванець Сергій Коровченко випередив свого конкурента всього на 0.19% або 153 голоси. За даними на сайті ЦВК, він є головою ГО "Громадський рух Сергія Коровченка "ОНОВЛЕННЯ", безпартійний.

Історія питання:

  • У серпні 2016 року про підозру в організації гібридної війни з Україною повідомили 18 російським військовим високопосадовцям. Ключовою особою називали Глазьєва.
  • Того ж місяця Військова прокуратура опублікувала розмови Глазьєва з Фроловим, у яких Глазьєв давав вказівки сепаратистам із захоплення Одеської облради. Записи оприлюднили під час судового процесу над Віктором Януковичем.

Українська правда

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Теми: вибори


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