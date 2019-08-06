Вибухи на складі боєприпасів у РФ: Міноборони назвало причину

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Вівторок, 6 серпня 2019, 08:30

Заступник міністра оборони Росії генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що за попередніми даними, причиною пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі міг бути людський фактор.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

За його словами, точну причину інциденту встановлять слідство і прокуратура.

Також він додав, що арсенал буде розформований.

Повідомляється, що Булгаков прибув в Красноярський край до місця НП в ніч на 6 серпня разом з фахівцями штабу матеріально-технічного забезпечення. Під його керівництвом оперативна група проводить оцінку обстановки.

Крім того, за даними агентства, число постраждалих від вибухів збільшилося до 12 осіб. Шість з них госпіталізовані, лікарі оцінюють їхній стан як середнього ступеня тяжкості.

Особовий склад частини, а також жителів населених пунктів в радіусі 20 кілометрів від частини евакуювали.

Як повідомив заступник голови крайового уряду РФ Олексій Подкоритов, були евакуйовані більше 9,5 тисячі осіб, близько шести тисяч з них покинули небезпечну зону самостійно.

У ніч на 6 серпня було оголошено, що вибухи припинилися.

Нагадаємо:

  • 5 серпня на складі матеріально-технічного забезпечення військової частини в Красноярському краї Росії загорілося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів.

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Теми: Росія вибух


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