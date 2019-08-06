Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибухи на складі боєприпасів у РФ: Міноборони назвало причину

Вівторок, 6 серпня 2019, 08:30

Заступник міністра оборони Росії генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що за попередніми даними, причиною пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі міг бути людський фактор.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

За його словами, точну причину інциденту встановлять слідство і прокуратура.

Також він додав, що арсенал буде розформований.

Повідомляється, що Булгаков прибув в Красноярський край до місця НП в ніч на 6 серпня разом з фахівцями штабу матеріально-технічного забезпечення. Під його керівництвом оперативна група проводить оцінку обстановки.

Крім того, за даними агентства, число постраждалих від вибухів збільшилося до 12 осіб. Шість з них госпіталізовані, лікарі оцінюють їхній стан як середнього ступеня тяжкості.

Особовий склад частини, а також жителів населених пунктів в радіусі 20 кілометрів від частини евакуювали.

Як повідомив заступник голови крайового уряду РФ Олексій Подкоритов, були евакуйовані більше 9,5 тисячі осіб, близько шести тисяч з них покинули небезпечну зону самостійно.

У ніч на 6 серпня було оголошено, що вибухи припинилися.

Нагадаємо:

  • 5 серпня на складі матеріально-технічного забезпечення військової частини в Красноярському краї Росії загорілося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
20:46
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: