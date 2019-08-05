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У Росії вибухнув склад боєприпасів – евакуація в радіусі 20 км

Понеділок, 5 серпня 2019, 18:53
У Росії вибухнув склад боєприпасів – евакуація в радіусі 20 км

Джерело: Тасс 

У Красноярському краї в Росії на складі матеріально-технічного забезпечення військової частини зайнялося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів.

Деталі: Пожежа почалася о 13 годині за московським часом, потім сталися вибухи. На майданчику з утилізації, де сталася пожежа, перебуває близько 25 тисяч боєприпасів.

Вибуховою хвилею повибивало вікна в житлових будинках, уламки від снарядів розліталися в радіусі 15 км. Постраждали вісім осіб, серед них четверо військових. У постраждалих уламкові поранення та опіки. 

Особовий склад евакуювали, триває евакуація населення в радіусі 20 км від сховища. Вже вивезено понад 3 тисячі осіб, близько тисячі мешканців сіл прилеглих до військової частини евакуювалися самостійно.

На місце події направили зокрема два спеціалізовані пожежні потяги.

Історія питання:

  • 1 червня у російському м.Дзержинськ (Нижньогородська обл.) сталася серія вибухів у цеху з виробництва тротилу на заводі "Кристал".
  • Постраждало 27 осіб, близько 70 дитсадків і 31 школа.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявибух
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