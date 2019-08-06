Супрун пішла війною проти "бояришніка"
Міністерство охорони здоров'я підготувало проект постанови, яка зобов’яже виробників лікувальних настоянок на спирту, зокрема настоянки глоду, платити акциз на спирт.
Про це повідомила в.о. керівника МОЗ Уляна Супрун у Facebook.
"Існує прикра практика використовувати спиртовмісні настоянки замість алкоголю. Зараз їх можна придбати в аптеці, і вони значно дешевші за алкогольні напої", - написала вона.
За словами Супрун, це пов’язане з тим, що, на відміну від виробників алкогольних напоїв, виробники лікувальних настоянок не сплачують акциз.
Однією з найпопулярніших спиртовмісних настоянок, якою намагаються заміняти алкогольні напої, є настоянка глоду, більш відома в народі як "бояришнік". Купити цей препарат можна у будь-якій аптеці без рецепта. 100 мл настоянки (допоміжна речовина етанол 70%) коштує близько 10 гривень.
"Аби припинити використання ліків як доступного "алкоголю", МОЗ України припинить видавати квоти на продаж етилового спирту виробникам настоянок. Виробники спиртовмісних настоянок будуть купувати спирт і платити акциз. А ліки залишаться ліками", - написала Супрун.
Вона додала, що дослідження біологічно-активних сполук плодів глоду переважно свідчать про користь екстрактів цієї рослини для серцево-судинної системи.
"Якщо у вас на присадибній ділянці росте глід, робіть із його цвіту, листя і плодів чаї, або готуйте желе чи фруктовий оцет із плодів", - підсумувала Супрун.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua