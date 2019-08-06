Супрун пішла війною проти "бояришніка"

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Вівторок, 6 серпня 2019, 09:36

Міністерство охорони здоров'я підготувало проект постанови, яка зобов’яже виробників лікувальних настоянок на спирту, зокрема настоянки глоду, платити акциз на спирт.

Про це повідомила в.о. керівника МОЗ Уляна Супрун у Facebook.

"Існує прикра практика використовувати спиртовмісні настоянки замість алкоголю. Зараз їх можна придбати в аптеці, і вони значно дешевші за алкогольні напої", - написала вона.

За словами Супрун, це пов’язане з тим, що, на відміну від виробників алкогольних напоїв, виробники лікувальних настоянок не сплачують акциз.

Однією з найпопулярніших спиртовмісних настоянок, якою намагаються заміняти алкогольні напої, є настоянка глоду, більш відома в народі як "бояришнік". Купити цей препарат можна у будь-якій аптеці без рецепта. 100 мл настоянки (допоміжна речовина етанол 70%) коштує близько 10 гривень.

"Аби припинити використання ліків як доступного "алкоголю", МОЗ України припинить видавати квоти на продаж етилового спирту виробникам настоянок. Виробники спиртовмісних настоянок будуть купувати спирт і платити акциз. А ліки залишаться ліками", - написала Супрун.

Вона додала, що дослідження біологічно-активних сполук плодів глоду переважно свідчать про користь екстрактів цієї рослини для серцево-судинної системи. 

"Якщо у вас на присадибній ділянці росте глід, робіть із його цвіту, листя і плодів чаї, або готуйте желе чи фруктовий оцет із плодів", - підсумувала Супрун.

Українська правда

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Теми: МОЗ Супрун медицина


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