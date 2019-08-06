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Коломойський назвав фаворитів на крісло прем'єра

Вівторок, 6 серпня 2019, 14:04
Коломойський назвав фаворитів на крісло прем'єра

Джерело: інтерв'ю Ігоря Коломойського "РБК"

Близький до президента Володимира Зеленського олігарх Ігор Коломойський назвав двох претендентів на крісло майбутнього прем'єр-міністра України.

Пряма мова: "У фаворитах гонки - (економіст, директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України) Юрій Вітренко і (гендиректор інвесткомпанії AYA Capital і заступник голови офісу президента з економічних питань) Олексій Гончарук".

Що було раніше: Джерела УП повідомляли про чотирьох претендентів на посаду керівника уряду. Це заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, керівник НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв, секретар РНБО Олександр Данилюк та заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук. 

За освітою Гончарук юрист, працював керуючим партнером в одній з юридичних фірм. У 2014 році балотувався у народні депутати під №1 списку партії "Сила людей", яка тоді набрала 0,1% голосів. 

 
Олексій Гончарук
ФОТО З ФБ DEV CHALLENGE

Згодом Гончарук був позаштатним радником скандального міністра екології Ігоря Шевченка, якого запам'ятали як людину, що літала на одному чартері з олігархом Олександром Онищенком. Далі нинішній заступник глави ОПУ працював радником першого віце-прем'єра Степана Кубіва. З 2015 року Гончарук очолив офіс ефективного реагування BRDO, який фінансує Європейський Союз. 

Цей офіс займається спрощенням системи державного регулювання у відносинах держави і бізнесу. 

Навесні цього року співзасновник Monobank Дмитро Дубілет познайомив Гончарука з Андрієм Богданом, який і привів його на Банкову. На новій роботі у нього склалися хороші відносини з Богданом. Джерела запевняють, що Гончарук дослухається до свого керівника та не перечить йому. 

Нині Гончарук супроводжує президента у робочих поїздках та на важливих економічних зустрічах. 

Юрій Вітренко був бізнес-партнером нинішнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва - вони є засновниками інвесткомпанії AYA Capital. Після Майдану та призначення Коболєва керівником НАК, Вітренко став радником голови правління на чверть ставки.

 
Юрій Вітренко
ФОТО З ФБ

Вітренко - комерційний директор "Нафтогазу". За перемогу в Стокгольмському арбітражі Вітренко і Коболєв мали отримати на двох 13,9 мільйона доларів з 37 мільйонів доларів премії.

Знати більше: Юрій Вітренко: Ми зможемо провести зиму без російського газу

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Теми: прем'єрКоломойськийЗеленський
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