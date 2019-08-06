Омелян звинуватив Польщу в порушенні Угоди про асоціацію

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Вівторок, 6 серпня 2019, 15:35

Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, яка в односторонньому порядку суттєво скоротила квоту на перевезення для українського автомобільного транспорту, що суперечить Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

Про це в ході брифінгу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, пише УНІАН.

"Польська сторона з цього року істотно знизила кількість двосторонніх дозволів для перевезень до Польщі або транзитом через Польщу українських вантажів. Ця квота скоротилася істотно", - сказав він.

За його словами, якщо торік було 260 тисяч договорів, то цього року - 160 тисяч.

"На жаль, неодноразові переговори не дали результату. Поляки однозначно заявляють, що вони захищають власний ринок", - сказав Омелян.

"Я сподіваюся, що в ході запланованої зустрічі президента України з президентом Польщі на початку вересня це питання буде порушено, і інтереси українських автоперевізників будуть захищені. Якщо це не подіє, ми готові звертатися до Єврокомісії, оскільки такими односторонніми діями польська сторона порушує Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом", - додав міністр.

Європейська правда

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Теми: Польща Україна Омелян


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