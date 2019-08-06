На фестиваль "Кварталу" в Одесі Зеленські літали за свій кошт літаками МАУ – ОПУ

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Вівторок, 6 серпня 2019, 16:02
Фото: Культурометр

Джерело: відповідь ОПУ на запит "Української правди"

Офіс президента Володимира Зеленського каже, що в липні він та його дружина Олена літали в Одесу за власний рахунок.

З відповіді на запит: "Переліт президента з Києва до Одеси 26 липня був оплачений за власний кошт, так само, як і переліт  Олени Зеленської і супроводжуючих ії осіб (напередодні)".

Деталі: У відомстві кажуть, що обидва перельоти були здійснені рейсовими літаками авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в обох напрямках: Київ – Одеса – Київ.

Гроші з держбюджету не витрачалися.

Згідно з розкладом на сайті МАУ, у п’ятницю, коли летів Зеленський, є три рейси сполученням Київ – Одеса: з вильотом о 09:40 (прильот о 10:40), 15:30 (прильот о 16:30) та 19:35 (прильот о 20:35). За повідомленнями місцевих ЗМІ, президента прилетів о 16:30.

У четвер, коли летіла перша леді, розклад рейсів аналогічний.

Що було раніше: Місцеве видання "Думская" писало, що охорона та обслуга президента прилітала в Одесу президентським літаком Ан-148.

Історія питання:

  • 26-27 липня президент Володимир Зеленський завітав в Одесу, де відвідав концерт свого колишнього проекту "Ліга сміху" та завітав на пляж разом з главою офісу президента Андрієм Богданом.
  • Співвласником "Міжнародних авіаліній України" наприкінці 2012 року став олгарх Ігор Коломойський.
  • До перемоги на президентських виборах Зеленський очолював студію "Квартал 95". Його проекти виходили на телеканалі "1+1", одним із власників якого є Коломойський. 

Соня Лукашова, УП

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Теми: Зеленський Одеса


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