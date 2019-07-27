Зеленський в Одесі: завітав на "Лігу сміху" і сходив на пляж
Президент України Володимир Зеленський завітав в Одесу, де відвідав концерт свого колишнього проекту "Ліга сміху" та завітав на пляж разом з главою офісу президента Андрієм Богданом.
Фото відпочинку на пляжі з'явилося на Facebook-сторінці глави держави 27 липня.
"Ми, всюди охорона, бойові водолази, спецконтроль проходження у море, на пляж - через рамки, а на задньому фоні видно, як загоряють розвідники. Гарних вихідних", - підписано фото на сторінці Зеленського.
Напередодні місцеве видання "Думская" повідомило, що 26 липня Зеленський прибув до Одеси втретє з часу обрання президентом і прилетів на рейсом авіакомпанії "МАУ", скориставшись економ-класом.
За даними ЗМІ, мешкає Зеленський у готелі "de Paris" на розі Катерининської і Воронцовського провулка, а ввечері у п'ятницю він відвідав шоу "Ліги сміху" на морвокзалі, де сидів у першому ряду.
"Глядачів пропускали через металошукачі, відбирали навіть пластикові пляшки і стаканчики", - зазначає видання.
Після концерту глава ОП Андрій Богдан виклав на своїй сторінці у Facebook спільне фото з Зеленським та ведучим "Ліги сміхи" Євгеном Кошовим з підписом: "Президент, председатель ОПУ и премьер-министр".
Нагадаємо,
- 26 липня президент Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Держдепу США з питань України Куртом Волкером і постійним представником США при ЄСГордоном Сондландом.
- У п'ятницю делегація США на чолі з Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.