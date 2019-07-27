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Зеленський в Одесі: завітав на "Лігу сміху" і сходив на пляж

Субота, 27 липня 2019, 15:16
Зеленський в Одесі: завітав на Лігу сміху і сходив на пляж

Президент України Володимир Зеленський завітав в Одесу, де відвідав концерт свого колишнього проекту "Ліга сміху" та завітав на пляж разом з главою офісу президента Андрієм Богданом. 

Фото відпочинку на пляжі з'явилося на Facebook-сторінці глави держави 27 липня. 

"Ми, всюди охорона, бойові водолази, спецконтроль проходження у море, на пляж - через рамки, а на задньому фоні видно, як загоряють розвідники. Гарних вихідних", - підписано фото  на сторінці Зеленського. 

 

Напередодні місцеве видання "Думская" повідомило, що 26 липня Зеленський прибув до Одеси втретє з часу обрання президентом і прилетів на рейсом авіакомпанії "МАУ", скориставшись економ-класом. 

За даними ЗМІ, мешкає Зеленський у готелі "de Paris" на розі Катерининської і Воронцовського провулка, а ввечері у п'ятницю він відвідав шоу "Ліги сміху" на морвокзалі, де сидів у першому ряду.

"Глядачів пропускали через металошукачі, відбирали навіть пластикові пляшки і стаканчики", - зазначає видання.

 

Після концерту глава ОП Андрій Богдан виклав на своїй сторінці у Facebook спільне фото з Зеленським та ведучим "Ліги сміхи" Євгеном Кошовим з підписом: "Президент, председатель ОПУ и премьер-министр". 

 

Нагадаємо,

  • 26 липня президент Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Держдепу США з питань України Куртом Волкером і постійним представником США при ЄСГордоном Сондландом.
  • У п'ятницю делегація США на чолі з Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОдесапрезидент
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