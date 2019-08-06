У Лівії безпілотник атакував український літак із гуманітаркою
Джерело: прес-служба Міністерства закордонних справ
У місті Місурата в Лівії безпілотник атакував аеропорт, на якому знаходився транспортний літак ІЛ-76ТД української компанії "Скайавіатранс" із гуманітарним вантажем "Червоного Хреста".
Деталі: Атака на аеропорт сталася 6 серпня о 00:17 за місцевим часом.
Ракети влучили у хвостову частину, а також пошкодили гуманітарний вантаж для потреб Товариства червоного півмісяця Лівії. Літак завершував рейс з Анкари – тривало розвантажування.
Оператор екіпажу отримав легке поранення. Крім того, знищені паспортні документи штурмана. Екіпаж у повному складі вчасно евакуювався у безпечне місце.
Пряма мова МЗС: "Департамент консульської служби МЗС та Посольство України в Тунісі у взаємодії з експлуатантом судна вживають заходи консульського реагування: встановлення контакту з членами екіпажу літака, надання необхідної допомоги, документування штурмана, а також повернення громадян України на Батьківщину".
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