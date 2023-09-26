У Лівії затримали вісьмох чиновників – через повінь, в якій загинули тисячі людей

У понеділок головний прокурор Лівії наказав затримати вісьмох посадовців на час розслідування обвалу двох дамб, через який місто Дерна опинилося під водою і внаслідок чого загинули тисячі людей.

Джерело: Deutsche welle

Деталі: За даними гуманітарних агенцій, кількість загиблих коливається від 4000 до 11 000.

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Мер Дерни Абдель-Монейм аль-Гаїті, якого звільнили після катастрофи, був серед допитаних.

Прокуратура також наказала залишити під вартою посадовців Управління водних ресурсів і Управління дамбами до завершення розслідування.

Їх звинувачують в тому, що до катастрофи призвели безгосподарність, недбалість і помилки. Прокурори стверджують, що чиновники не надали достатньо доказів, щоб уникнути пред'явлення звинувачень.

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Дамби в Лівії були побудовані компанією з колишньої Югославії в 1970-х роках над долиною річки, яка розділяє місто. У 2007 році турецька фірма уклала контракт на проведення технічного обслуговування двох дамб.

У звіті державного аудиторського агентства в 2021 році йдеться, що дві дамби не підтримувалися, незважаючи на виділення понад 2 мільйонів доларів (1,88 мільйона євро) на ці цілі в 2012 і 2013 роках.

Експерти в країні неодноразово били на сполох, у тому числі минулого року, про необхідність обслуговування дамб.

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