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У Лівії затримали вісьмох чиновників – через повінь, в якій загинули тисячі людей

"Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 05:56
У Лівії затримали вісьмох чиновників – через повінь, в якій загинули тисячі людей
НАСЛІДКИ ПОВЕНІ У ЛІВІЇ, ФОТО CNN

У понеділок головний прокурор Лівії наказав затримати вісьмох посадовців на час розслідування обвалу двох дамб, через який місто Дерна опинилося під водою і внаслідок чого загинули тисячі людей.

Джерело: Deutsche welle

Деталі: За даними гуманітарних агенцій, кількість загиблих коливається від 4000 до 11 000.

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Мер Дерни Абдель-Монейм аль-Гаїті, якого звільнили після катастрофи, був серед допитаних. 

Прокуратура також наказала залишити під вартою посадовців Управління водних ресурсів і Управління дамбами до завершення розслідування.

Їх звинувачують в тому, що до катастрофи призвели безгосподарність, недбалість і помилки. Прокурори стверджують, що чиновники не надали достатньо доказів, щоб уникнути пред'явлення звинувачень.

ВІДЕО ДНЯ

Дамби в Лівії були побудовані компанією з колишньої Югославії в 1970-х роках над долиною річки, яка розділяє місто. У 2007 році турецька фірма уклала контракт на проведення технічного обслуговування двох дамб.

У звіті державного аудиторського агентства в 2021 році йдеться, що дві дамби не підтримувалися, незважаючи на виділення понад 2 мільйонів доларів (1,88 мільйона євро) на ці цілі в 2012 і 2013 роках.

Експерти в країні неодноразово били на сполох, у тому числі минулого року, про необхідність обслуговування дамб.

Передісторія: 

  • Через шторм "Даніель" на початку вересня у Греції та Лівії трапилися повені.
  • 11 вересня стало відомо, що кількість підтверджених смертей від нещодавньої повені в центральній Греції зросла до 15 після того, як у неділю були знайдені тіла чотирьох людей, які раніше вважалися зниклими безвісти.
  • 13 вересня понад 5 000 людей вважалися загиблими і 10 000 зниклими безвісти після того, як зливи на північному сході Лівії спричинили руйнування двох дамб, що призвело до припливу води в уже затоплені райони.
  • 15 вересня кількість загиблих внаслідок повеней на сході Лівії перевищила 11 тисяч людей.

Теми: Лівія
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