"Динамо" програє перший матч кваліфікації Ліги Чемпіонів

Київське "Динамо" поступилося у першому матчі 3-кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів.

У вівторок, 6 серпня, динамівці з рахунком 0:1 програли в Бельгії місцевому "Брюгге".

Перший тайм був цілком за бельгійцями, які створили кілька моментів біля воріт Дениса Бойка. У "Динамо" провалився центр поля, і фланги киян були виключені з гри. Вже на шостій хвилині після удару Денніса Бонавентури "Динамо" від гола рятує чудова гра Бойка. У наступній атаці "Брюгге" Деніс Окереке пробив з розвороту з метрів 15-ти і Бойко знову у грі: перевів м`яч на кутовий.

На 15-й хвилині сам собі момент створив Артем Беседін, який прокинув двох гравців господарів, і, опинившись сам на сам із воротарем, не зміг переграти Сімона Меньоле. Це був єдиний момент у динамівців біля воріт "Брюгге" у першому таймі.

Господарі поля реалізували свою перевагу у забитий гол іще в першому таймі. Олександр Караваєв у власному штрафному збиває Матіса Рідса і суддя призначає справедливий 11-метровий удар. З пенальті Ханс Ванакен легко переграв воротаря "Динамо" - 1:0.

Другий тайм обидві команди розпочали обережніше і без моментів біля обох воріт. На 65-й хвилині новачок "Динамо" Жерсон Родрігеш, який у перерві замінив Артема Беседіна міг дебютувати голом за "Динамо". Після удару Родрігеша з метрів 14-ти м`яч зрикошетив від захисника і летів у ворота, але з лінії м`яч вибив гравець "Брюгге".

На 81-й хвилині бельгійці мали шанс забити вдруге, але Сібе Схейверс із вигідної позиції пробив поруч зі штангою. На 89-й хвилині "Динамо" мало ще один шанс, щоб вирвати нічию в цій грі. Де Пена увійшов у штрафну бельгійців і пробив вище воріт, а на його пас чекав вільний на фланзі Віктор Циганков.

Матч-відповідь пройде за тиждень у Києві.

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