В Анкарі за участю Зеленського відкрили Центр кримськотатарської діаспори
Джерело: заступник гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев у Facebook
В Анкарі відкрили Об'єднаний центр кримськотатарської діаспори Туреччини. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський.
Деталі: Разом з українським президентом центр відкривали національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Згідно з повідомленням речниці ОП Юлії Мендель, Зеленський у Туреччині також провів зустріч з кримськотатарською громадою.
Нагадаємо:
- 5 серпня Офіс президента повідомив, що Зеленський 7-8 серпня перебуватиме з візитом у Туреччині, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.
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