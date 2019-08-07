В Анкарі за участю Зеленського відкрили Центр кримськотатарської діаспори

Згідно з повідомленням речниці ОП Юлії Мендель, Зеленський у Туреччині також провів зустріч з кримськотатарською громадою.

Деталі: Разом з українським президентом центр відкривали національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

В Анкарі відкрили Об'єднаний центр кримськотатарської діаспори Туреччини. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський.

Українська правда

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