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В Анкарі за участю Зеленського відкрили Центр кримськотатарської діаспори

Середа, 7 серпня 2019, 15:31

Джерело: заступник гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев у Facebook

В Анкарі відкрили Об'єднаний центр кримськотатарської діаспори Туреччини. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський.

Деталі: Разом з українським президентом центр відкривали національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

 
 
Фото: журналіст ATR Елвіна Сейтбуллаєва
 
Фото: журналіст ATR Елвіна Сейтбуллаєва

Згідно з повідомленням речниці ОП Юлії Мендель, Зеленський у Туреччині також провів зустріч з кримськотатарською громадою.

Нагадаємо: 

  • 5 серпня Офіс президента повідомив, що Зеленський 7-8 серпня перебуватиме з візитом у Туреччині, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.

Українська правда
Теми: ЗеленськийТуреччинакримські татари
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