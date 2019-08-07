В Анкарі за участю Зеленського відкрили Центр кримськотатарської діаспори

2603 перегляди
Середа, 7 серпня 2019, 15:31

Джерело: заступник гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев у Facebook

В Анкарі відкрили Об'єднаний центр кримськотатарської діаспори Туреччини. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський.

Деталі: Разом з українським президентом центр відкривали національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

 
 
Фото: журналіст ATR Елвіна Сейтбуллаєва
 
Фото: журналіст ATR Елвіна Сейтбуллаєва

Згідно з повідомленням речниці ОП Юлії Мендель, Зеленський у Туреччині також провів зустріч з кримськотатарською громадою.

Нагадаємо: 

  • 5 серпня Офіс президента повідомив, що Зеленський 7-8 серпня перебуватиме з візитом у Туреччині, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Туреччина кримські татари


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський у Туреччині заявив про спрощений процес відвідин окупованого Криму 7 серпня 2019, 15:41
Зеленський – Путіну: Немає необхідності вносити зміни до Конституції України 7 серпня 2019, 13:45
Зеленський виділив квартири сім'ям 4 загиблих військових 7 серпня 2019, 13:18
Усі новини
Головні новини
Зеленський у Туреччині заявив про спрощення відвідин окупованого Криму
Військові прокурори написали колективну заяву: Війна ще не всіх вилікувала
З’явилися імена загиблих під Павлополем: хлопцям було від 20 до 31 року
Зеленський – Путіну: Немає необхідності змінювати Конституцію України
Усі новини
Лайфхаки

7 способів, які допоможуть перестати хропіти

здоров'я

7 міфів про грудне вигодовування

Життя

Все, що треба знати про челенджі та їх небезпеку