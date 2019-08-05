Зеленський зібрався в Туреччину до Ердогана та патріарха Варфоломія

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Понеділок, 5 серпня 2019, 11:08

Президент Володимир Зеленський 7-8 серпня перебуватиме з візитом у Туреччині, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це 5 серпня повідомляє прес-служба Офісу президента.

"У рамках візиту в Анкарі заплановані переговори глави держави з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад", - зазначили в ОП.

Крім того, повідомляється, що у Стамбулі Зеленський зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм І.

Нагадаємо: 

  • У квітні 2019 року після перемоги у другому турі президентських виборів Зеленський на вихідні літав у Туреччину. За словами Зеленського, це були його перші вихідні за 4 місяці кампанії.
  • В кінці липня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю УП сказав, що збирається на відпочинок у Туреччину.
  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній
  • Навесні патріарх Філарет, який очолював УПЦ КП, почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної церкви йому обіцяли негласне керівництво, але домовленості порушили.
  • Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
  • За словами Філарета, ПЦУ підпорядкована патріарху Варфоломію. Він також заявляв, що Зеленський не зобов'язаний дотримуватися церковних угод, які уклав Порошенко.

Українська правда

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Теми: Зеленський Туреччина церква томос президент


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