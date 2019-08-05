Зеленський зібрався в Туреччину до Ердогана та патріарха Варфоломія

Президент Володимир Зеленський 7-8 серпня перебуватиме з візитом у Туреччині, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це 5 серпня повідомляє прес-служба Офісу президента.

"У рамках візиту в Анкарі заплановані переговори глави держави з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад", - зазначили в ОП.

Крім того, повідомляється, що у Стамбулі Зеленський зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм І.

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