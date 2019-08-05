Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський зібрався в Туреччину до Ердогана та патріарха Варфоломія

Понеділок, 5 серпня 2019, 11:08
Зеленський зібрався в Туреччину до Ердогана та патріарха Варфоломія

Президент Володимир Зеленський 7-8 серпня перебуватиме з візитом у Туреччині, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це 5 серпня повідомляє прес-служба Офісу президента.

"У рамках візиту в Анкарі заплановані переговори глави держави з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад", - зазначили в ОП.

Крім того, повідомляється, що у Стамбулі Зеленський зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм І.

Нагадаємо: 

  • У квітні 2019 року після перемоги у другому турі президентських виборів Зеленський на вихідні літав у Туреччину. За словами Зеленського, це були його перші вихідні за 4 місяці кампанії.
  • В кінці липня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю УП сказав, що збирається на відпочинок у Туреччину.
  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній
  • Навесні патріарх Філарет, який очолював УПЦ КП, почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної церкви йому обіцяли негласне керівництво, але домовленості порушили.
  • Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
  • За словами Філарета, ПЦУ підпорядкована патріарху Варфоломію. Він також заявляв, що Зеленський не зобов'язаний дотримуватися церковних угод, які уклав Порошенко.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийТуреччинацеркватомоспрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський почав візит до Братислави
Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: