Зеленський зібрався в Туреччину до Ердогана та патріарха Варфоломія
Понеділок, 5 серпня 2019, 11:08
Президент Володимир Зеленський 7-8 серпня перебуватиме з візитом у Туреччині, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.
Про це 5 серпня повідомляє прес-служба Офісу президента.
"У рамках візиту в Анкарі заплановані переговори глави держави з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад", - зазначили в ОП.
Крім того, повідомляється, що у Стамбулі Зеленський зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм І.
Нагадаємо:
- У квітні 2019 року після перемоги у другому турі президентських виборів Зеленський на вихідні літав у Туреччину. За словами Зеленського, це були його перші вихідні за 4 місяці кампанії.
- В кінці липня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю УП сказав, що збирається на відпочинок у Туреччину.
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній.
- Навесні патріарх Філарет, який очолював УПЦ КП, почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної церкви йому обіцяли негласне керівництво, але домовленості порушили.
- Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
- За словами Філарета, ПЦУ підпорядкована патріарху Варфоломію. Він також заявляв, що Зеленський не зобов'язаний дотримуватися церковних угод, які уклав Порошенко.
Українська правда