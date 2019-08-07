Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальний візит з ОРЛО: в СБУ пояснили, чому не затримали "гостей"

Середа, 7 серпня 2019, 18:19
Скріншот з відео 5 каналу

Джерело: Служба безпеки України в Facebook

СБУ пояснила, чому не затримала двох представників ОРЛО Владислава Дейнега й Ольгу Кобцеву, які 6 серпня зайшли на підконтрольну Києву територію України і ображали голову Станично-Луганської РДА Юрія Золкіна.

Текст заяви: "Поява поблизу КПВВ "Станиця Луганська" "парламентарів" квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою провокацією з боку терористів та їхніх російських кураторів. Затримання Кобцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я.

Нагадуємо, що в Службі розслідуються кримінальні провадження стосовно вказаних учасників незаконних збройних формувань "ЛНР". Особи, які посягнули на державний суверенітет, конституційних лад і територіальну цілісність України, відповідатимуть перед законом".

Деталі: Дейнего і Кобцева є представниками бойовиків ОРЛО на переговорах в Мінську. 6 серпня вони перейшли зруйнований міст на лінії розмежування в Станиці Луганській на підконтрольну Україні територію і заявили, що Станиця Луганська і Щастя "належать їм".

Крім того, вони нахамили голові Станично-Луганської райдержадміністрації Юрію Золкіну.

Відповідне відео публікував "5 канал".

Наступного дня, 7 серпня, Золкін в коментарі Liga.net пояснив, що коли на нього з того боку вийшли Дейнего і Кобцева, він не знав, що робити, адже поруч не було ані співробітників СБУ, ані поліції, ані військових, ані прикордонників.

Пряма мова: "Це демілітаризована зона, де заборонено комбатантам перебувати. Там немає двоякого тлумачення, але комбатантам там заборонено перебувати. Усі, ані поліція, ані СБУ, ані військові, ані прикордонники не мають права там перебувати, тому що це буде порушення домовленостей".

За словами голови РДА, це була вже друга спроба з боку Дейнега перетнути лінію розмежування. Перша була минулого тижня. Сепаратист пояснив цей "візит" тим, що нібито зустрічав представників ООН.

Українська правда
Теми: СБУОРДЛОскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
СБУ
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: