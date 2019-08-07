Скандальний візит з ОРЛО: в СБУ пояснили, чому не затримали "гостей"

Джерело: Служба безпеки України в Facebook

СБУ пояснила, чому не затримала двох представників ОРЛО Владислава Дейнега й Ольгу Кобцеву, які 6 серпня зайшли на підконтрольну Києву територію України і ображали голову Станично-Луганської РДА Юрія Золкіна.

Текст заяви: "Поява поблизу КПВВ "Станиця Луганська" "парламентарів" квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою провокацією з боку терористів та їхніх російських кураторів. Затримання Кобцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я.

Нагадуємо, що в Службі розслідуються кримінальні провадження стосовно вказаних учасників незаконних збройних формувань "ЛНР". Особи, які посягнули на державний суверенітет, конституційних лад і територіальну цілісність України, відповідатимуть перед законом".

Деталі: Дейнего і Кобцева є представниками бойовиків ОРЛО на переговорах в Мінську. 6 серпня вони перейшли зруйнований міст на лінії розмежування в Станиці Луганській на підконтрольну Україні територію і заявили, що Станиця Луганська і Щастя "належать їм".

Крім того, вони нахамили голові Станично-Луганської райдержадміністрації Юрію Золкіну.

Відповідне відео публікував "5 канал".

Наступного дня, 7 серпня, Золкін в коментарі Liga.net пояснив, що коли на нього з того боку вийшли Дейнего і Кобцева, він не знав, що робити, адже поруч не було ані співробітників СБУ, ані поліції, ані військових, ані прикордонників.

Пряма мова: "Це демілітаризована зона, де заборонено комбатантам перебувати. Там немає двоякого тлумачення, але комбатантам там заборонено перебувати. Усі, ані поліція, ані СБУ, ані військові, ані прикордонники не мають права там перебувати, тому що це буде порушення домовленостей".

За словами голови РДА, це була вже друга спроба з боку Дейнега перетнути лінію розмежування. Перша була минулого тижня. Сепаратист пояснив цей "візит" тим, що нібито зустрічав представників ООН.