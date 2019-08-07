Депутата міськради на Запоріжжі затримали за хабарництво

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Середа, 7 серпня 2019, 19:01

Джерело: СБУ

Правоохоронці затримали депутата міської ради в Запорізькій області, який систематично вимагав хабарі від директора ринку.

Деталі: За хабар депутат обіцяв не заважати господарській діяльності.

Співробітники Служби безпеки викрили зловмисника під керівництвом прокуратури області спільно зі слідчим Нацполіції. Депутата затримали, коли він прийшов за черговим "траншем" на суму 17 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання хабара). Депутату готують підозру.

 

Що було раніше: 7 вересня також викрили на одержанні хабара керівника департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Чиновник отримав від працівника цього ж відомства тисячу доларів за те, що не довів НАЗК до відома про можливі порушення під час внесення відомостей в електронну декларацію.

Українська правда

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Теми: СБУ Запоріжжя


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