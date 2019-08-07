Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутата міськради на Запоріжжі затримали за хабарництво

Середа, 7 серпня 2019, 19:01

Джерело: СБУ

Правоохоронці затримали депутата міської ради в Запорізькій області, який систематично вимагав хабарі від директора ринку.

Деталі: За хабар депутат обіцяв не заважати господарській діяльності.

Співробітники Служби безпеки викрили зловмисника під керівництвом прокуратури області спільно зі слідчим Нацполіції. Депутата затримали, коли він прийшов за черговим "траншем" на суму 17 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання хабара). Депутату готують підозру.

 

Що було раніше: 7 вересня також викрили на одержанні хабара керівника департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Чиновник отримав від працівника цього ж відомства тисячу доларів за те, що не довів НАЗК до відома про можливі порушення під час внесення відомостей в електронну декларацію.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУЗапоріжжя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: