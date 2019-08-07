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У Київській області знову горить птахофабрика

Середа, 7 серпня 2019, 21:19

Джерело: ДСНС у Київській області

У Василькові на Київщині знову загорілася птахофабрика "Ясенсвіт".

Деталі: Пожежа виникла в ангарі на площі близько 2500 м.кв о 19:50. У держслужбі повідомляють, що ангар – "попередньо порожній".

 
 

ДСНС залучила 30 працівників особового складу та 7 одиниць техніки.

Птахофабрика знаходиться у селі Крушинка Васильківського району.

Пожежу на площі ангару локалізували о 21:09. Повністю ліквідували о 21:33.

Жертв і постраждалих немає.

Передісторія:

  • 4 червня на тій самій птахофабриці "Ясенсвіт" горів цех. Площа пожежі становила 15 тисяч кв.м. (1,5 га).

Українська правда

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Теми: пожежаКиївська область
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