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Штурм резиденції екс-президента Киргизстану: кількадесят постраждалих, є загиблий

Середа, 7 серпня 2019, 22:45
Штурм резиденції екс-президента Киргизстану: кількадесят постраждалих, є загиблий

Джерело: "ТАСС" 

Спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію екс-президента республіки Алмазбека Атамбаєва. Під час зіткнень постраждали 36 осіб і помер спецназівець.

Деталі: Силовики щонайменше двічі штурмували резиденцію. Спецназ застосував гумові кулі і шумові гранати, над будинком були помічені вертольоти. У Держкомітеті нацбезпеки Киргизстану заявили, що "з боку будинку відстрілюються з вогнепальної зброї".

Під час спецоперації постраждали 36 осіб, з них 15 правоохоронців. Серед постраждалих також журналіст і парламентарій. Потерпілих доставили до лікарень Бішкека і Чуйської області. У двох діагностували вогнепальні поранення.

Спецназівець, який отримав поранення під час штурму, помер.

За останніми даними, в село Кой-Таш продовжують стягуватися правоохоронці та прихильники Атамбаєва. 

Що було раніше: 7 серпня спецзагони Киргизстану почали штурм резиденції Атамбаєва в селищі Кой-Таш. На самому початку облави Атамбаєв тиснув руки своїм прихильникам у внутрішньому дворі. 

Передісторія: 

  • Атамбаєв керував Киргизстаном з 2011 по 2017 рік і став першим президентом, який добровільно залишив посаду після першого терміну. 
  • 27 червня 2019 року парламент Киргизстану проголосував за позбавлення Атамбаєва недоторканності і статусу екс-президента, що дозволило залучити його до кримінальної відповідальності. 
  • Атамбаєва підозрюють у корупції під час реконструкції ТЕЦ Бішкека і незаконному звільненні "злодія в законі" Азіза Батукаєва. Крім того, за даними журналістів, екс-президент приховав у декларації свої земельні ділянки. 
  • Атамбаєв вважає, що піддається політичному переслідуванню з боку влади, а всі звинувачення на свою адресу називає "нісенітницею".

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