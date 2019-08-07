Штурм резиденції екс-президента Киргизстану: кількадесят постраждалих, є загиблий

Джерело: "ТАСС"

Спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію екс-президента республіки Алмазбека Атамбаєва. Під час зіткнень постраждали 36 осіб і помер спецназівець.

Деталі: Силовики щонайменше двічі штурмували резиденцію. Спецназ застосував гумові кулі і шумові гранати, над будинком були помічені вертольоти. У Держкомітеті нацбезпеки Киргизстану заявили, що "з боку будинку відстрілюються з вогнепальної зброї".

Під час спецоперації постраждали 36 осіб, з них 15 правоохоронців. Серед постраждалих також журналіст і парламентарій. Потерпілих доставили до лікарень Бішкека і Чуйської області. У двох діагностували вогнепальні поранення.

Спецназівець, який отримав поранення під час штурму, помер.

За останніми даними, в село Кой-Таш продовжують стягуватися правоохоронці та прихильники Атамбаєва.

Що було раніше: 7 серпня спецзагони Киргизстану почали штурм резиденції Атамбаєва в селищі Кой-Таш. На самому початку облави Атамбаєв тиснув руки своїм прихильникам у внутрішньому дворі.

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