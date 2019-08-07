Штурм резиденції екс-президента Киргизстану: кількадесят постраждалих, є загиблий

30443 перегляди
Середа, 7 серпня 2019, 22:45

Джерело: "ТАСС" 

Спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію екс-президента республіки Алмазбека Атамбаєва. Під час зіткнень постраждали 36 осіб і помер спецназівець.

Деталі: Силовики щонайменше двічі штурмували резиденцію. Спецназ застосував гумові кулі і шумові гранати, над будинком були помічені вертольоти. У Держкомітеті нацбезпеки Киргизстану заявили, що "з боку будинку відстрілюються з вогнепальної зброї".

Під час спецоперації постраждали 36 осіб, з них 15 правоохоронців. Серед постраждалих також журналіст і парламентарій. Потерпілих доставили до лікарень Бішкека і Чуйської області. У двох діагностували вогнепальні поранення.

Спецназівець, який отримав поранення під час штурму, помер.

За останніми даними, в село Кой-Таш продовжують стягуватися правоохоронці та прихильники Атамбаєва. 

Що було раніше: 7 серпня спецзагони Киргизстану почали штурм резиденції Атамбаєва в селищі Кой-Таш. На самому початку облави Атамбаєв тиснув руки своїм прихильникам у внутрішньому дворі. 

Передісторія: 

  • Атамбаєв керував Киргизстаном з 2011 по 2017 рік і став першим президентом, який добровільно залишив посаду після першого терміну. 
  • 27 червня 2019 року парламент Киргизстану проголосував за позбавлення Атамбаєва недоторканності і статусу екс-президента, що дозволило залучити його до кримінальної відповідальності. 
  • Атамбаєва підозрюють у корупції під час реконструкції ТЕЦ Бішкека і незаконному звільненні "злодія в законі" Азіза Батукаєва. Крім того, за даними журналістів, екс-президент приховав у декларації свої земельні ділянки. 
  • Атамбаєв вважає, що піддається політичному переслідуванню з боку влади, а всі звинувачення на свою адресу називає "нісенітницею".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
На зустрічі Зеленського і Варфоломія щось пішло не так – ВВС
Парубій збирає підготовчу групу нової Ради
Буря у Києві та області повалила дерева і потрощила авто
Посольство США похвалило Зеленського "за хоробрість"
Усі новини
посміхніться!

25 доказів, що ваш кіт вас любить

здоров'я

Пісяти вночі – нормально? І коли варто непокоїтись?

здоров'я

Варити варення – корисно чи ні?