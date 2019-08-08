Біля кінотеатру "Київ" активісти вимагали від орендаря показати концепцію розвитку

Джерело: "Громадське радіо", ініціатива "Врятуймо КЦ Кінотеатр Київ"

Біля будівлі кінотеатру "Київ" активісти вимагали від "Сінема Сіті", нового орендаря, оприлюднити концепцію розвитку, про яку йдеться в договорі оренди.

Деталі: На акцію підтримки збереження кінотеатру "як вільного громадського простору, де демонструється незалежне авторське кіно", зібралося близько 50 осіб. Вимагали, щоб кінотеатр запрацював і щоб новий власник показав документ.

Позиція активістів: "7 червня 2019 року відбулося силове захоплення кінотеатру "Київ". Минуло вже два місяці, але новий "орендар", мережа "Сінема сіті" (панамський офшор "Сінема-Центр"), так і не оприлюднив свою концепцію розвитку кінотеатру, порушивши умови договору – концепція мала бути презентована протягом 30 днів від дня підписання акту приймання-передачі об’єкта. Кінотеатр досі не відновив свою роботу".



"Ми виступаємо: за – незалежне авторське кіно, вільний громадський простір, доступність культури, чесний суд і справедливий конкурс для орендарів знакового кінотеатру; проти – незаконного захоплення кінотеатру "Київ", сумнівного конкурсу від КМДА..."

Знати більше: #savekyiv: що загрожує кінотеатру "Київ" та як цього уникнути

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