Біля кінотеатру "Київ" активісти вимагали від орендаря показати концепцію розвитку
Джерело: "Громадське радіо", ініціатива "Врятуймо КЦ Кінотеатр Київ"
Біля будівлі кінотеатру "Київ" активісти вимагали від "Сінема Сіті", нового орендаря, оприлюднити концепцію розвитку, про яку йдеться в договорі оренди.
Деталі: На акцію підтримки збереження кінотеатру "як вільного громадського простору, де демонструється незалежне авторське кіно", зібралося близько 50 осіб. Вимагали, щоб кінотеатр запрацював і щоб новий власник показав документ.
Позиція активістів: "7 червня 2019 року відбулося силове захоплення кінотеатру "Київ". Минуло вже два місяці, але новий "орендар", мережа "Сінема сіті" (панамський офшор "Сінема-Центр"), так і не оприлюднив свою концепцію розвитку кінотеатру, порушивши умови договору – концепція мала бути презентована протягом 30 днів від дня підписання акту приймання-передачі об’єкта. Кінотеатр досі не відновив свою роботу".
"Ми виступаємо: за – незалежне авторське кіно, вільний громадський простір, доступність культури, чесний суд і справедливий конкурс для орендарів знакового кінотеатру; проти – незаконного захоплення кінотеатру "Київ", сумнівного конкурсу від КМДА..."
Знати більше: #savekyiv: що загрожує кінотеатру "Київ" та як цього уникнути
Передісторія:
- Головне управління майном КМДА передало цілісний майновий комплекс кінотеатру "Київ" в оренду ТОВ "Культурний центр Кінотеатр Київ" 4 січня 1999 року строком на 10 років.
- Термін дії договору завершився 4 січня 2019 року. Культурному центру не продовжили договір оренди та оголосили новий конкурс.
- У 2008 році Фуксман і Роднянський продали свої 40% українського телеканалу "Студія 1+1" американській Central European Media Enterprises Ltd, акціонером якої є олігарх Ігор Коломойський.
- Пізніше бізнесмени розповідали, що частину прибутку від продажу витратять на кінотеатри.
- У квітні 2019 року Фуксман казав, що мережа кінотеатрів Cinema City продовжить розширюватися за рахунок придбання та оновлення старих залів, а також будівництва нових залів у торгових центрах.
- 15 квітня у конкурсі на оренду кінотеатру виграла мережа "Сінема Центр". Підприємство перемогло із ціною оренди у понад 2 мільйони 100 тисяч гривень на місяць. Попередній орендар платив за приміщення 47 тисяч на місяць.
- Как сообщали СМИ, бывшее руководство кинотеатра "Киев" назвало конкурс незаконным и не принимало в нем участия. После определения победителя конкурса "КЦ Кинотеатр Киев" подал иск в суд против Департамента коммунальной собственности. В нем говорится о том, что КГГА проигнорировала преимущественное право экс-арендатора продлить договор аренды и не уведомила о намерении не продолжать договор.
- 7 июня в КГГА сообщили, что временно закрыли кинотеатр для инвентаризации и обследования "во избежание незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины города Киева". Свое решение объяснили действиями бывшего арендодателя, который в апреле-мае якобы "препятствовал обследованию помещения". В то же время "КЦ Кинотеатр Киев" сообщила о силовом захвате. С тех пор кинотеатр так и не возобновил свою работу.
- 11 июня активисты провели под стенами КГГА митинг. Требовали проверить целесообразность расторжения договора с "КЦ Кинотеатр Киев", а также приостановить договор аренды с "Синема Центр" до решения суда.