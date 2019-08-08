Штурм резиденції екс-президента Киргизстану: Спецназ відступив

Прихильники колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва змогли відтіснити силовиків, які намагалися затримати його в резиденції в селі Кой-Таш, поблизу Бішкека.

Про це пише киргизький портал Kloop.

Спецназ ДКНБ не зміг затримати колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в його резиденції в селі Кой-Таш. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.

Захоплених в заручники спецназівців обіцяли звільнити ближче до ранку. На одному з оприлюднених відео показано, що силовики перебувають під наглядом в будинку Атамбаєва.

Силовики залишили Кой-Таш приблизно о 3:30 ночі. В цей же час з дороги, що веде до резиденції колишнього президента, почали знімати оточення.

Атамбаєв записав відеозвернення до влади, в якому закликав "повернутися в правове поле", а також звернувся до силовиків і попросив їх "не стріляти у власний народ".

ДКНБ заявив, що під час штурму бойові кулі не застосовувалися. Пізніше прихильники Атамбаєва показали на відео, що знайшли бойові патрони від автомата Калашникова, які, за їхніми словами, належали силовикам.

Під час штурму загинув 22-річний спецназівець. ДКНБ звинуватив в його загибелі прихильників Атамбаєва - за версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.

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