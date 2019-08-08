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Зеленський обіцяє кардинальні зміни: зростання військової міці і 5-7% ВВП на рік

Четвер, 8 серпня 2019, 11:03

Джерело: Виступ Володимира Зеленського на бізнес-форумі в Туреччині

Президент Володимир Зеленський заявляє про амбітні плани своєї команди й обіцяє, що за 5 років Україна кардинально зміниться.

Пряма мова: "Зараз у мене і моєї команди є повний мандат на зміни. Ми уже маємо більшість у парламенті, скоро сформуємо професійний уряд та оберемо порядного генерального прокурора. Своїм шансом змінити країну ми обов’язково скористаємося.

За найближчі 5 років Україна зміниться кардинально.

Наша економіка зростатиме по 5-7% (ВВП) на рік. І я запрошую турецький бізнес зростати разом.

За цей час ми проінвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 мільярдів доларів. Щоб: привести в порядок 24 тисячі кілометрів наших доріг; збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15; забезпечити розвиток 5 морських портів, щоб і істотно збільшити їхню потужність; потроїти потужність нашого військово-промислового комплексу".

Крім того, Зеленський заявив: "Восени ми приймаємо закон про концесію, що дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором".

"Будемо дуже раді бачити турецькі компанії в якості надійних партнерів у всіх наших проектах. Заходьте зі своїм капіталом, досвідом, технологіями", – наголосив президент.

Зеленський також анонсував земельну реформу, велику приватизацію і легалізацію азартних ігор – а саме казино у 5-зіркових готелях біля Чорного моря.

Президент пообіцяв розвивати телекомунікаційний сектор і технології 5G, спростити правила ведення бізнесу і запровадити конкурентні правила роботи на енергетичних ринках.

За його словами, реформи мають зробити Україну "магнітом для інвестицій".

Від УП: У квітні Нацбанк підтвердив свій макропрогноз, що зростання ВВП України в 2019 році сповільниться до 2,5%, а в 2020-2021 роках прискориться до 2,9% і 3,7% відповідно. У травні МЕРТ припускало, що зростання ВВП в 2019 році сповільниться до 2,7% із 3,3% у минулому році.

У липні у НБУ зазначали, що у другому півріччі економіка України буде виглядати трохи краще, ніж очікували в Нацбанку.

Теми: Зеленськийреформи
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