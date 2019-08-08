У справі "Ротердам+" оголосили підозри екс-голові НКРЕКП і ще 5 особам

Джерело: повідомлення САП у Facebook, прес-служба НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП, у так званій справі "Ротердам+".

Повідомлення САП: "8 серпня повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зловживання яких завдали понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків".

"Безпосередньо підозра вручена 2 особам – начальнику управління енергоринку НКРЕКП та чинному директору ДП "Оператор ринку", який у період запровадження "Роттердам+" був членом НКРЕКП".

Деталі: Четверо інших підозрюваних (начальник відділу НКРЕКП, керівник управління НКРЕКП, заступник комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України та директор департаменту однієї з компаній зазначеної групи) наразі перебувають за межами України. Їм повідомили про підозру заочно та викликали для проведення слідчих та процесуальних дій.

Усім підозрюваним інкримінують "зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки" (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Розслідування встановило, що екс-голова та екс-член НКРЕКП за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії в Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

Досудове слідство у провадженні триває. Наразі НАБУ встановлює усіх осіб, що причетні до скоєння злочину та вживає заходів для відшкодування завданої шкоди.

Що було раніше: 8 серпня джерела "Економічної правди" повідомили, що НАБУ затримало директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Володимира Євдокімова. Також джерела заявляли, що підозри готові екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку, ще трьом працівникам НКРКЕП та двом топ-менеджерам ДТЕК.

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