Немає документального підтвердження, що вугілля в Україну везли з Роттердама – НАБУ

Джерело: прес-служба НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну на формулою "Роттердам+" потрапляло по морю з Роттердама в заявлених обсягах.

Повідомлення НАБУ: "Детективи НАБУ та прокурори САП встановили відсутність документального підтвердження того, що енергетичне вугілля на українські ТЕС дійсно доставляли з Роттердама морським шляхом в заявлених для визначення оптової ціни на електроенергію обсягах.

Натомість включення відповідних видатків збільшило оптову ринкову ціну на електроенергію і, як наслідок, тарифи для більшості споживачів.

У результаті промислові споживачі, бюджетна сфера, підприємці та інші безпідставно переплатили за електроенергію щонайменше 18,87 млрд грн із них 14,3 млрд грн дісталися групі приватних компаній, яка, за версією слідства, й ініціювала запровадження формули "Роттердам+".

Деталі: Детективи НАБУ вважають, що керівництво НКРЕКП запровадило схему в інтересах групи приватних компаній свідомо.

Для розслідування у відомстві дослідили більше 225 тисяч аркушів документів, здійснили понад 20 обшуків, допитали більше 50 осіб, скерували запити про міжнародну правову допомогу до 4 країн, провели низку експертиз, здійснили численні огляди вилученої під час обшуків техніки і тд.

Слідство зібрало докази щодо негативних наслідків формули в період з травня 2016 року до грудня 2017 року.

Наразі період дії формули після 2017 року також досліджується детективами НАБУ.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП Дмитру Вовку, у справі "Ротердам+".

Досудове слідство у провадженні триває і НАБУ встановлює причетних до скоєння злочину.

Що було раніше: 8 серпня джерела "Економічної правди" повідомили, що НАБУ затримало директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Володимира Євдокімова.

Також джерела заявляли, що підозри готові екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку, ще трьом працівникам НКРКЕП та двом топ-менеджерам ДТЕК.

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