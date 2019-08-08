На зустрічі Зеленського з Варфоломієм щось пішло не так – ВВС

Джерело: BBC News Україна

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського із вселенським патріархом Варфоломієм в Туреччині сторони так і не підписали спільну заяву, як планували напередодні.

Деталі: За даними видання, зустріч з патріархом була ініціативою саме Зеленського, й обізнані співрозмовники оцінювали такий крок президента як гарний знак і намагання налагодити добрі стосунки з Константинополем.

Український президент у резиденції патріарха спілкувався з Варфоломієм і у вузькому колі, і у розширеному форматі за участі делегацій без журналістів. Також Зеленський та Варфоломій мали святковий обід, який тривав понад годину. Після цього Зеленський відвідав Георгіївський кафедральний собор.

Кілька співрозмовників ВВС News Україна розповіли, що зустріч і розмова пройшли нормально, у "позитивному настрої". Після зустрічі Варфоломій з посмішкою та традиційними прощанням з поцілунками провів Зеленського з патріархії аж до автомобіля.

Але перед зустріччю між представниками Константинополя та Офісом президента Зеленського виникли непорозуміння. Зокрема, спочатку планувалось, що патріарх та президент України підпишуть спільну заяву. Про плани підписання документу ВВС News Україна підтверджували джерела як у Києві, так і в Стамбулі. Проте в останній момент сторони не порозумілись і, як стверджують співрозмовники, у команді президента відмовилась підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС.

фото прес-служби президента

За словами одного зі співрозмовників, заява переважно мала стосуватись екологічної тематики, адже Варфоломій відомий своєю діяльністю у цій сфері, його навіть часто неформально називають "Зеленим патріархом".

Співрозмовники ВВС News Україна не змогли пояснити, чому Офісу президента не сподобалась заява на екологічну тему, й зауважують, що там не було політичних провокаційних формулювань.

Після зустрічі Зеленський практично не спілкувався з журналістами, які зібрались у патріархії.

Пряма мова Зеленського: "Про все. Про все, що бентежить всіх, говорили. Я дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні".

В Офісі президента відмовились відповісти на питання ВВС News Україна, чому не підписали спільну заяву. Згодом Офіс оприлюднив короткий реліз, згідно з яким Варфоломій підтримав суверенітет України, а Зеленський подякував йому за підтримку. "Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви", - процитувала президента прес-служба Зеленського.

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