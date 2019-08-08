Скандал у Смешка: з партії вигнали першого заступника і кількох членів

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Четвер, 8 серпня 2019, 19:35

Джерело: сайт партії "Сила і честь"

За спробу розколу і дискредитацію політсили з партії "Сила і честь" Ігоря Смешка вигнали його першого заступника Олександра Кіхтенка і кількох керівників регіональних відділень.

Текст заяви: "За дії, що дискредитують партію та спрямовані на її розкол, політрада партії прийняла рішення припинити членство в політичній партії "Сила і честь" наступних громадян України...".

Деталі: З партії, зокрема, вигнали:

  1. першого заступника голови партії Олександра Кіхтенка;
  2. члена політради партії Михайла Нечипорука;
  3. члена політради партії Юрія Черкасова;
  4. члена контрольно-ревізійної комісії партії Юрія Ляховського;
  5. голову правління дніпропетровської обласної організації партії Володимира Фастова;
  6. голову правління херсонської обласної організації партії Олександра Вітковського;
  7. голову правління чернігівської обласної організації партії Валерія Безкровного;
  8. голову правління харківської обласної організації партії Геннадія Крутова.

Згідно із повідомленням, усі ці люди розповсюджували у ЗМІ на минулих виборах "маніпулятивну та неправдиву інформацію" про партію, а також мали "особисті амбіції і меркантильні інтереси". "Своєю діяльністю вони зробили все можливе, щоби знизити її рейтинг і підтримку виборців", - йдеться в заяві.

На думку політради партії, вони намагалися чинити психологічний тиск на керівництво партії та здійснити "рейдерське захопленя" контролю над нею, у зв’язку із можливістю отримання партією державного фінансування за результатами виборів 2019 року.

Нагадаємо:

  • На позачергових виборах Верховної Ради за партію "Сила і честь" проголосували 3,82% виборців або трохи більше півмільйона людей.

Українська правда

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Теми: Смешко партії скандал вибори


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