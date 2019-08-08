Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал у Смешка: з партії вигнали першого заступника і кількох членів

Четвер, 8 серпня 2019, 19:35
Скандал у Смешка: з партії вигнали першого заступника і кількох членів

Джерело: сайт партії "Сила і честь"

За спробу розколу і дискредитацію політсили з партії "Сила і честь" Ігоря Смешка вигнали його першого заступника Олександра Кіхтенка і кількох керівників регіональних відділень.

Текст заяви: "За дії, що дискредитують партію та спрямовані на її розкол, політрада партії прийняла рішення припинити членство в політичній партії "Сила і честь" наступних громадян України...".

Деталі: З партії, зокрема, вигнали:

  1. першого заступника голови партії Олександра Кіхтенка;
  2. члена політради партії Михайла Нечипорука;
  3. члена політради партії Юрія Черкасова;
  4. члена контрольно-ревізійної комісії партії Юрія Ляховського;
  5. голову правління дніпропетровської обласної організації партії Володимира Фастова;
  6. голову правління херсонської обласної організації партії Олександра Вітковського;
  7. голову правління чернігівської обласної організації партії Валерія Безкровного;
  8. голову правління харківської обласної організації партії Геннадія Крутова.

Згідно із повідомленням, усі ці люди розповсюджували у ЗМІ на минулих виборах "маніпулятивну та неправдиву інформацію" про партію, а також мали "особисті амбіції і меркантильні інтереси". "Своєю діяльністю вони зробили все можливе, щоби знизити її рейтинг і підтримку виборців", - йдеться в заяві.

На думку політради партії, вони намагалися чинити психологічний тиск на керівництво партії та здійснити "рейдерське захопленя" контролю над нею, у зв’язку із можливістю отримання партією державного фінансування за результатами виборів 2019 року.

Нагадаємо:

  • На позачергових виборах Верховної Ради за партію "Сила і честь" проголосували 3,82% виборців або трохи більше півмільйона людей.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Смешкопартіїскандалвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Смешко
Троє в центрі. Як Гройсман, Смешко і Ляшко пробиваються в Раду
Рейтинг партій: до Ради проходять політсили Смешка, Гройсмана та Ляшка - КМІС
У мери Києва пішов ексглава СБУ
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: