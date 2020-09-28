Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду мера столиці, в тому числі голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на постанови комісії

Дослівно: "Офіційно кандидатами на посаду міського голови стали Віктор Петрук (висунутий Київською міською організацією партії "Громадянський рух "Хвиля"), Ігор Смешко (від Київської міської організації партії "Сила і честь"), Максим Гольдарб (лідер партії "Союз лівих сил") і Сергій Шахов (висунутий Київською міською організацією партії "Наш край")".

Деталі: Комісія відмовилася реєструвати кандидатами на посаду мера Києва Віталію Стрілець і Івана Войцеховського.

Що було раніше: Кандидат у міські голови Києва Ігор Смешко заявив, що журналіста Дмитра Гордона немає і не буде у списку партії "Сила і честь" на виборах до Київради.

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