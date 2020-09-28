У мери Києва пішов ексглава СБУ
Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду мера столиці, в тому числі голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на постанови комісії
Дослівно: "Офіційно кандидатами на посаду міського голови стали Віктор Петрук (висунутий Київською міською організацією партії "Громадянський рух "Хвиля"), Ігор Смешко (від Київської міської організації партії "Сила і честь"), Максим Гольдарб (лідер партії "Союз лівих сил") і Сергій Шахов (висунутий Київською міською організацією партії "Наш край")".
Деталі: Комісія відмовилася реєструвати кандидатами на посаду мера Києва Віталію Стрілець і Івана Войцеховського.
Що було раніше: Кандидат у міські голови Києва Ігор Смешко заявив, що журналіста Дмитра Гордона немає і не буде у списку партії "Сила і честь" на виборах до Київради.
Передісторія:
- Раніше Київський міськвиборчком зареєстрував на посаду міського голови столиці Андрія Пальчевського, Ірину Верещук, Михайла Поживанова, Віталія Кличка, Олексія Кучеренка, Єгора Фірсова, Сергія Притулу, Діану Гранцеву, Миколу Томенка, Сергія Гусовського, Юрія Левченка, Олександра Омельченка та Олександра Попова.
- Подача документів для реєстрації кандидатів завершилася 24 вересня.
- Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.
- Смешко з 4 вересня 2003 року по 4 лютого 2005 року очолював СБУ.