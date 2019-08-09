Адвокат, який найняв лобістів для Зеленського, запевняє, що робив це "з власної волі" - ЗМІ

Американський адвокат Маркус Коен, який найняв лобістів з Signal Group Consulting LLC за 70 тисяч доларів для підвищення іміджу Володимира Зеленського у США, заявив, що робив це "з власної волі".

Про це він розповів 7 серпня в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Це була моя власна ініціатива... і я зробив це з радістю", – зазначив Коен, додавши, що зробив це після короткої особистої зустрічі з Зеленським у Києві під час його президентської кампанії.

У коментарі "Радіо Свобода" Зеленський не заперечував зустрічі з Коеном, але заявив, що не пам’ятає саме тієї, про яку говорив американець. Він вкотре наголосив, що не вимагав, щоб Коен, чи хтось інший лобіював його. "Я нікого нічого не просив, ніхто мені нічого не пропонував, я нікому не платив, я ні від кого нічого не брав. Я власний лобіст", – зазначив Зеленський.

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