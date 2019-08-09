Адвокат, який найняв лобістів для Зеленського, запевняє, що робив це "з власної волі" - ЗМІ
Американський адвокат Маркус Коен, який найняв лобістів з Signal Group Consulting LLC за 70 тисяч доларів для підвищення іміджу Володимира Зеленського у США, заявив, що робив це "з власної волі".
Про це він розповів 7 серпня в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Це була моя власна ініціатива... і я зробив це з радістю", – зазначив Коен, додавши, що зробив це після короткої особистої зустрічі з Зеленським у Києві під час його президентської кампанії.
У коментарі "Радіо Свобода" Зеленський не заперечував зустрічі з Коеном, але заявив, що не пам’ятає саме тієї, про яку говорив американець. Він вкотре наголосив, що не вимагав, щоб Коен, чи хтось інший лобіював його. "Я нікого нічого не просив, ніхто мені нічого не пропонував, я нікому не платив, я ні від кого нічого не брав. Я власний лобіст", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо:
- Лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала в липні звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні у період між 3 квітня і 21 травня 2019 року.
- Відповідно до документів, поданих у Міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 тисяч доларів і відшкодування витрат 9371,8 долара.
- У період виборів команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту. "У нас немає контракту з компанією Сигнал Груп", – заявляли у квітні представники кандидата.