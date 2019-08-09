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На Рівненщині через негоду загинула людина

П'ятниця, 9 серпня 2019, 12:16

Джерело: прес-служба ДСНС, видання radiotrek.rv.ua

Одна людина загинула і одна дитина отримала травми у результаті негоди, яка пронеслася у Рівненській області 8 серпня.

Повідомлення прес-служби: "О 12:15 у с. Постійне Костопільського району через пориви вітру стався обрив лінії електропередач, внаслідок чого від ураження електричним струмом загинула 1 особа та постраждала 1 дитина".

Деталі: Дитину госпіталізували. За даними місцевого видання radiotrek.rv.ua, загинула бабуся, 1937 року народження, а її онука, 2013 року народження, перебуває у медзакладі.

 За словами місцевих жителів, сильний вітер здув з електроопори гніздо лелек, воно обірвало лінію електропередач.

Дріт упав на проїжджу частину, коли бабуся і онука переходили дорогу.

Передісторія:

  • 8 липня Україною пронеслася буря. У Києві та області повалило дерева, потрощило авто та затопило підземні пішохідні переходи.

Українська правда

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Теми: Рівненська областьпогодажертви
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