На Рівненщині через негоду загинула людина
Джерело: прес-служба ДСНС, видання radiotrek.rv.ua
Одна людина загинула і одна дитина отримала травми у результаті негоди, яка пронеслася у Рівненській області 8 серпня.
Повідомлення прес-служби: "О 12:15 у с. Постійне Костопільського району через пориви вітру стався обрив лінії електропередач, внаслідок чого від ураження електричним струмом загинула 1 особа та постраждала 1 дитина".
Деталі: Дитину госпіталізували. За даними місцевого видання radiotrek.rv.ua, загинула бабуся, 1937 року народження, а її онука, 2013 року народження, перебуває у медзакладі.
За словами місцевих жителів, сильний вітер здув з електроопори гніздо лелек, воно обірвало лінію електропередач.
Дріт упав на проїжджу частину, коли бабуся і онука переходили дорогу.
Передісторія:
- 8 липня Україною пронеслася буря. У Києві та області повалило дерева, потрощило авто та затопило підземні пішохідні переходи.