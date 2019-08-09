Глава ЦВК Білорусі про президентські вибори: Як з Зеленським не буде

Голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина висловила сумнів в тому, що "кандидат з інтернету" зможе перемогти на президентських виборах у країні.

Про це в інтерв'ю "СБ. Беларусь Сегодня".

"Прогнозувати, що в нашій країні "королі інтернету" виграють вибори, поки не доводиться", - сказала Єрмошина.

За її словами, вплив інтернету на вибори було добре помітно на прикладі України.

"Пан Зеленський взагалі не проводив свою агітаційну роботу по телебаченню, по суті, його "зробив президентом" інтернет. Саме через мережу йшли його заяви, фільми, програми, ролики і так далі", - сказала вона.

Єрмошина додала, що треба враховувати, що далеко не всі широко використовують інтернет і найбільший вплив він робить на молодь, яка не є активним учасником виборів.

При цьому глава Центрвиборчкому вважає вплив інтернету небезпечним.

"Вплив мережі в інформаційному та ідеологічному планах сьогодні швидше шкідливий, ніж корисний. Інтернет є неоціненним в плані пошуку інформації - наукової, технічної. Але в плані пропаганди він небезпечний", - підкреслила вона.

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