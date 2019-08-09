Глава ЦВК Білорусі про президентські вибори: Як з Зеленським не буде

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П'ятниця, 9 серпня 2019, 13:14

Голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина висловила сумнів в тому, що "кандидат з інтернету" зможе перемогти на президентських виборах у країні.

Про це в інтерв'ю "СБ. Беларусь Сегодня".

"Прогнозувати, що в нашій країні "королі інтернету" виграють вибори, поки не доводиться", - сказала Єрмошина.

За її словами, вплив інтернету на вибори було добре помітно на прикладі України.

"Пан Зеленський взагалі не проводив свою агітаційну роботу по телебаченню, по суті, його "зробив президентом" інтернет. Саме через мережу йшли його заяви, фільми, програми, ролики і так далі", - сказала вона.

Єрмошина додала, що треба враховувати, що далеко не всі широко використовують інтернет і найбільший вплив він робить на молодь, яка не є активним учасником виборів.

При цьому глава Центрвиборчкому вважає вплив інтернету небезпечним.

"Вплив мережі в інформаційному та ідеологічному планах сьогодні швидше шкідливий, ніж корисний. Інтернет є неоціненним в плані пошуку інформації - наукової, технічної. Але в плані пропаганди він небезпечний", - підкреслила вона.

Нагадаємо:

  • У лютому 2019 року Єрмошина відзначала, що вибори в Україні "виграють не ті, хто більш гідний, а ті, хто може більше витратити на виборчу кампанію".
  • Парламентську виборчу кампанію в Україні 2014 року Єрмошина називала аморальною.
  • Під час акцій протесту на виборах президента Білорусі 2010 року Єрмошина так прокоментувала затримання активістів, в тому числі великого числа жінок: "Це не жінки. Справжні жінки сидять вдома і варять борщ".
  • Вибори президента Білорусі мають відбутися в 2020 році, не пізніше 30 серпня.
  • Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав провести вибори в країні "без дурі, без забору крові і стадіонів", натякаючи на передвиборчу кампанію в Україні.

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Теми: Білорусь вибори президент Зеленський Україна


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