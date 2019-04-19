Лукашенко хоче вибори 7 листопада й "без дурі" з аналізами і стадіоном

У нинішньому році в Білорусі відбудуться вибори до Палати представників і Ради Республіки.

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у посланні до білоруського народу й Національних зборів, передає БЕЛТА.

Агентство пояснює, що термін нинішніх повноважень у білоруських парламенту і президента спливає у 2020 році. Закон не забороняє проводити виборчі кампанії одночасно, але в Білорусі закріпилася практика, що вибори голови держави не поєднуються з іншими.

"Президентські вибори пройдуть у суворій відповідності з законом у встановлені Конституцією терміни. Виборча кампанія повинна, як і завжди, пройти спокійно й організовано", – зазначив Лукашенко.

"Цього року відбудуться вибори до Палати представників і Рада Республіки. Вони стануть іспитом не лише для кандидатів у депутати й усієї вертикалі влади, а й для кожного виборця", – заявив лідер білорусів.

Лукашенко зазначив, що поки не визначався з датою, але якщо це прийнятно за законом, то вибори можна було б приурочити до Дня Жовтневої революції.

"Є хороше свято. 7 листопада – вихідний день. Як на мене, прийнятно. Давайте будемо до цієї дати близько орієнтуватися без усяких ідеологічних посилів", – сказав він.

Президент Білорусі зазначив, що у людей можуть бути різні погляди на події Жовтневої революції, але це було в історії – і це був урок, і ще багато людей живуть цим святом.

"Найближчим часом за законом буде прийнято відповідне рішення (щодо дати виборів)", – пообіцяв Лукашенко.

Білоруський лідер закликав: "Жодних ігор, іще раз наголошую. Виходьте і боріться. Країні потрібен дієвий, активний, потужний парламент, у якому має бути представлена ​​молодь, ветеранам має бути надана можливість поборотися, а органи влади я попрошу підтримати їх. Їм треба допомагати".

"І не треба боятися висувати свої кандидатури, боротися – від партій, організацій. Це і є передвиборча кампанія, це і є вибори", – зазначив він.

"Але тільки без дурі. Без забору крові, без дебатів на стадіонах та іншого (як в Україні – ред.). Ідіть до людей. Там основний фронт політичної боротьби", – заявив Лукашенко.

За його словами, Білорусі потрібен "дуже талановитий парламент" – і він повинен буде поставити крапку в оновленні Конституції.

За його словами, "в Білорусі – народна влада, вона живе реальними турботами людей, а не особистими економічними інтересами й амбіціями політиків".

"В Овальній залі має вестися конструктивний діалог із тими, хто незалежно від політичних поглядів, думок або позицій стоїть на сторожі інтересів народу і бачить нашу країну вільною, миролюбною, мирною та сильною", – сказав Лукашенко.