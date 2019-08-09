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"Слуга народу" пропонує зменшити кількість комітетів у новій Раді

П'ятниця, 9 серпня 2019, 15:32

Джерело: засідання підготовчої групи Верховної Ради 9 скликання.

Партія "Слуга народу" пропонує зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х.

Пряма мова голови партії Дмитра Разумкова: "Сьогодні у нас 27 комітетів плюс комісія з приватизації. Ми пропонуємо зменшити до 22 комітетів плюс комісія з питань приватизації

Ми пропонуємо, ми надішлемо пропозиції (щодо назв та профілю комітетів – ред.) і будемо чекати від вас пропозицій, які пропонується обговорити на наступній зустрічі"

Деталі: Разумков як головуючий запропонував колегам із інших політичних сил обміркувати це до понеділка і обговорити на наступній зустрічі підготовчої групи.

Ірина Геращенко пообіцяла, що "Європейська солідарність" надасть свої пропозиції, а також попросила особливий статус для євроінтеграційного комітету.

Крім того, народні обранці у підготовчій групі попередньо затвердили мінімальну й максимальну кількість членів комітетів: 7 і 31.

"Якщо будемо бачити, що виникають труднощі, в подальшому повернемося до цього питання", – запропонував Разумков перед голосуванням за це питання.

Розподіл у комітетах, на думку Разумкова, повинен бути за квотним принципом.

"Оскільки наших колег у Верховній Раді, за нашими підрахунками, 60%, то ми будемо пропонувати, що від нашої політичної сили буде або голова, або перший заступник, або секретар – оскільки вони за регламентом не можуть бути представниками однієї політичної сили. І також ми будемо пропонувати в якості заступників голів комітетів своїх колег, але зі збереженням пропорційного принципу", – сказав він.

Зрештою наступне засідання підготовчої групи призначили на середу, 14 серпня, на 11:00, хоча спершу Разумков пропонував 12 серпня о 16:00.

Перелік 22 комітетів, які пропонує сформувати "Слуга народу", дивіться тут.

Знати більше: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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