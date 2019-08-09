"Слуга народу" показала список комітетів, які хоче лишити в Раді
Джерело: пост народного депутата від "Слуги народу" Євгенії Кравчук у Facebook
Партія "Слуга народу" пропонує скоротити 5 комітетів шляхом об’єднання їх з іншими.
Пряма мова Євгенії Кравчук: "Отже, підготовча депутатська група розпочала свою роботу. На першому засіданні представники партії "Слуга Народу" запропонували колегам зменшити кількість комітетів у Верховній Раді України 9-го скликання з 27-ми до 22-х".
Деталі: Відтак пропонується, щоб у Раді залишилося 22 комітети:
- Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
2. Комітет з питань бюджетних відносин.
3. Комітет з питань економічного розвитку.
4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.
7. Комітет з питань цифрової трансформації.
8. Комітет з питань правової політики.
9. Комітет з питань аграрної та земельної політики.
10. Комітет з питань антикорупційної політики.
11. Комітет з питань правоохоронної діяльності.
12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
13. Комітет з питань інфраструктури.
14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.
15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
16. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
18. Комітет з питань свободи слова.
19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
20. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
22. Комітет з питань соціальної політики.
Також передбачається, що у Верховній Раді 9-го скликання діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.
Таким чином у Раді можуть зникнути комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.
Вони будуть включені в інші комітети.
Також низка комітетів у нові Раді можуть змінити назву.
Історія питання:
- 9 серпня на засіданні підготовчої групи Верховної Ради 9 скликання партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х.
Читайте також: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua