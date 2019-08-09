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"Слуга народу" показала список комітетів, які хоче лишити в Раді

П'ятниця, 9 серпня 2019, 18:19
Фото А.Нестеренка

Джерело: пост народного депутата від "Слуги народу" Євгенії Кравчук у Facebook

Партія "Слуга народу" пропонує скоротити 5 комітетів шляхом об’єднання їх з іншими.

Пряма мова Євгенії Кравчук: "Отже, підготовча депутатська група розпочала свою роботу. На першому засіданні представники партії "Слуга Народу" запропонували колегам зменшити кількість комітетів у Верховній Раді України 9-го скликання з 27-ми до 22-х".

Деталі: Відтак пропонується, щоб у Раді залишилося 22 комітети:

  1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
    2. Комітет з питань бюджетних відносин.
    3. Комітет з питань економічного розвитку.
    4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
    5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
    6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.
    7. Комітет з питань цифрової трансформації.
    8. Комітет з питань правової політики.
    9. Комітет з питань аграрної та земельної політики.
    10. Комітет з питань антикорупційної політики.
    11. Комітет з питань правоохоронної діяльності.
    12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
    13. Комітет з питань інфраструктури.
    14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.
    15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
    16. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
    17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
    18. Комітет з питань свободи слова.
    19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
    20. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
    21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
    22. Комітет з питань соціальної політики.

Також передбачається, що у Верховній Раді 9-го скликання діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.

Таким чином у Раді можуть зникнути комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Вони будуть включені в інші комітети.

Також низка комітетів у нові Раді можуть змінити назву.

Історія питання: 

  • 9 серпня на засіданні підготовчої групи Верховної Ради 9 скликання партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х.

Читайте також: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди

  

Українська правда

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Теми: Верховна РадакомітетиСлуга народу
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