Зеленський призначив очільника департамента кібербезпеки СБУ

Джерело: указ президента

Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ очолив Микола Кулешов.

Деталі: Раніше цей департамент очолював Олександр Климчук, якого президент Володимир Зеленський звільнив 26 червня.

Кулешов працює в СБУ з 1995 року. З 2014-го – перший заступник начальника департаменту.

Відповідав за заходи в рамках Трастового Фонду Україна-НАТО з питань кібербезпеки.

Ініціював створення Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ і з 2016 року організовує його функціонування.

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