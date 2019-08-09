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Зеленський призначив очільника департамента кібербезпеки СБУ

П'ятниця, 9 серпня 2019, 20:07

Джерело: указ президента

Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ очолив Микола Кулешов.

Деталі: Раніше цей департамент очолював Олександр Климчук, якого президент Володимир Зеленський звільнив 26 червня.

Кулешов працює в СБУ з 1995 року. З 2014-го – перший заступник начальника департаменту. 

Відповідав за заходи в рамках Трастового Фонду Україна-НАТО з питань кібербезпеки.

Ініціював створення Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ і з 2016 року організовує його функціонування.

 

Нагадаємо,

  • 5 серпня у "Слузі народу" повідомили, що команда Зеленського працює над проектом, який дозволить українцям уже на наступних президентських виборах голосувати онлайн.
  • Водночас радник президента Михайло Федоров відзначив, що для цього треба "підготуватися інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально".

Українська правда
Теми: указиСБУпрезидент
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