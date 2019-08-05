У Зеленського готують проект онлайн-голосування на виборах

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Понеділок, 5 серпня 2019, 14:58

Команда президента Володимира Зеленського працює над проектом, який дозволить українцям голосувати онлайн на виборах.

Про це в інтерв'ю Лига.net заявив радник президента, 6-й номер в списку "Слуги народу" Михайло Федоров.

"У нас вже зараз є проект The Vote (Голосування - ред.)", - заявив він.

За словами Федорова, на першому етапі платформу будуть використовувати для опитувань, завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть дізнаватися реальну думку жителів країни.

Система ідентифікації в цьому проекті реалізована через Mobile ID, електронний підпис, Bank ID.

Федоров запевняє, що проголосувати онлайн на виборах українці зможуть вже в 2024 році.

"Точно на наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори. Це складне технічне завдання, в якому найголовнішим є забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування", - розповів радник президента.

Він додав, що для цього потрібно "підготуватися інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально".

"До президентських точно повинні встигнути. А опитування – можливість привчити людей все це використовувати", - пояснив Федоров.

Нагадаємо:  

  • 11 липня Федоров запропонував запровадити в Україні систему цифрової ідентифікації громадян.
  • Запровадження цифрової ідентифікації разом із розвитком альтернативних BankID та MobileID надасть можливість змінити "паперову" систему та є ключовим елементом програм "Держава у смартфоні" та "Цифрова економіка".
  • 12 червня в Адміністрації президента Володимира Зеленського відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава у смартфоні".
  • На iForum Зеленський зізнався, що мріє про "державу у смартфоні".
  • 28 травня представник президента обговорив з міжнародними експертами реалізацію проекту електронного уряду. Планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.
  • 30 липня Зеленський видав указ про е-послуги. Він передбачає запровадження єдиного веб-порталу електронних послуг, де українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в держреєстрах (наприклад, про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та пріоритетні електронні держпослуги.

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Теми: інтернет вибори діджиталізація


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