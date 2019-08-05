У Зеленського готують проект онлайн-голосування на виборах

Команда президента Володимира Зеленського працює над проектом, який дозволить українцям голосувати онлайн на виборах.

Про це в інтерв'ю Лига.net заявив радник президента, 6-й номер в списку "Слуги народу" Михайло Федоров.

"У нас вже зараз є проект The Vote (Голосування - ред.)", - заявив він.

За словами Федорова, на першому етапі платформу будуть використовувати для опитувань, завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть дізнаватися реальну думку жителів країни.

Система ідентифікації в цьому проекті реалізована через Mobile ID, електронний підпис, Bank ID.

Федоров запевняє, що проголосувати онлайн на виборах українці зможуть вже в 2024 році.

"Точно на наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори. Це складне технічне завдання, в якому найголовнішим є забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування", - розповів радник президента.

Він додав, що для цього потрібно "підготуватися інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально".

"До президентських точно повинні встигнути. А опитування – можливість привчити людей все це використовувати", - пояснив Федоров.

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