Вінницький журналіст заявив про напад і погрози від прихильників Шарія

Джерело: Hromadske

Журналіст, головред вінницького видання "Veжa" Андрій Качор заявив про побиття невідомими, напад він пов'язує з прихильниками блогера Анатолія Шарія, від яких отримував погрози.

Деталі: За словами Качора, інцидент стався 30 серпня, нападники втекли з місця події.

Журналіст звернувся до поліції, але там сказали, що справа буде у

За попередніми висновками лікарів, у Качора - забій м’яких тканин, ознаки струсу мозку, опухла частина обличчя, гематоми, переламів немає.

Качор зазначив, що отримував погрози після публікації новини від 9 липня про те, що у Вінниці спалили агітацію Шарія. Після цього сам Шарій зробив низку роликів про журналіста і його родину.

"Їх (погроз - ред.) було ... під дві сотні", - заявив він.

До поліції журналіст подав заяву про факт погроз, однак, за його словами, протягом цього часу з ним ніхто з представників поліції не контактував.

За словами журналіста, з карного розшуку йому надсилають фото можливих нападників: "Є одна фотографія, щодо якої я на 99% упевнений, що ця людина (напала - ред.)", заявив Качор.

У свою чергу Шарій на своїй сторінці у facebook заявив, що Качор - "шістка Гройсмана, яка працювала на сайті, створеному Гройсманом (Vежа - ред.)". Також він послався на публікації та коментарі журналіста, де той нібито "погрожує" мешканцям Вінниці, які підтримують Шарія, "2-м травня, зпалити і т.і.".

Також він заявив, що не спостерігає на фото Качора у його Facebook "травм голови і він не виглядає, як побитий", і за його інформацією, Качор звернувся до поліції о 12:20 31 серпня, хоча напали на нього о 2 ночі. Шарій заявив, що в поліції інформація про подію внесено до ЄРДР за ч.1 ст.125 КК.

Офіційних повідомлень поліції про даний інцидент немає.