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"Партія Шарія" отримає гроші з держбюджету – ЗМІ

Неділя, 21 липня 2019, 22:22

Політичні партії, які на парламентських виборах здобувають підтримку понад 2% виборців, отримають фінансування з державного бюджету.

Якщо вірити даним екзит-полів за 21 липня, серед них опиниться і партія Анатолія Шарія, зауважує "Радіо Свобода".

Згідно з даними Національного екзит-полу, "Партія Шарія" здобуває понад 3% голосів виборців.

Загалом на державне фінансування за попередніми даними можуть претендувати до 11 партій – від лідера перегонів "Слуги народу" (44,2%) до "Радикальної партії Олега Ляшка" (2,8%),  "Української стратегії Гройсмана" (2,2%) та "Свободи" (2,1%).

За даними екзит-полів, до Верховної Ради 9 скликання проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

"Українська правда" у Threads

Теми: Шарійпартіївиборибюджет
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