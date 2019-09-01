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У неділю бойовики порушували "тишу" 9 разів: били з мінометів і гранатометів

Неділя, 1 вересня 2019, 20:54

Джерело: прес-центр Об’єднаних сил

1 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 9 разів, обстрілюючи позиції підрозділів ОС із забороненої Мінськими угодами зброї.

Деталі: У неділю збройні формування РФ та її найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, заявили у штабі. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил - поблизу Миколаївки та біля Водяного. 

В районі відповідальності "Півночі" бойовики здійснили 5 обстрілів - біля Луганського, в районі Зайцевого та поблизу Новолуганського.  

Українська правда
Теми: ООСДонбасМінські угоди
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