У неділю бойовики порушували "тишу" 9 разів: били з мінометів і гранатометів

Джерело: прес-центр Об’єднаних сил

1 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 9 разів, обстрілюючи позиції підрозділів ОС із забороненої Мінськими угодами зброї.

Деталі: У неділю збройні формування РФ та її найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, заявили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил - поблизу Миколаївки та біля Водяного.

В районі відповідальності "Півночі" бойовики здійснили 5 обстрілів - біля Луганського, в районі Зайцевого та поблизу Новолуганського.