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Росіяни вже хочуть забратися з Донбасу – Тейлор

Вівторок, 10 вересня 2019, 20:58

Джерело: Вільямом Тейлор в інтерв’ю "Голосу Америки"

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що через економічний тягар внаслідок санкцій та фінансування військ на Донбасі війська РФ скоро підуть зі Сходу України.

Пряма мова: "Я бачу ознаки того, що економічний тягар, який росіяни відчувають – і йдеться не лише про санкції, але санкції також, бо санкції таки мають реальний вплив на кожного з росіян і на російську економіку – так от, тягар, який платить російський уряд і російський народ, позначається на їхній економіці.

Бо їм доводиться платити за свої війська на Донбасі. За підтримку своїх служб на Донбасі і в Криму.

І ціна Донбасу та Криму для росіян, на додачу до ціни санкцій, навертають мене до думки, що вони хотіли б забратися з Донбасу.

Отож якщо ми продовжимо санкції і будемо говорити з ними – у якому завгодно форматі... Бо діалог начебто йде добре між президентами Зеленським і Путіним.

Якщо цей формат спрацює, то це чудовий формат! Бо ми маємо двох людей, які повинні дійти згоди про те, щоб росіяни залишили Донбас. І про те, щоб вони кінець кінцем залишили Крим".

Деталі: Тейлор також відзначив, що зустріч президента Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться за два тижні – якщо президенти зможуть "узгодити між собою свої графіки".

Знати більше: "Посол на місяці, а не роки". Навіщо США призначили Вільяма Тейлора главою дипмісії в Україні

Теми: ДонбасСШАРосія
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