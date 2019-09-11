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Росія збирається будувати в анексованому Криму вертольотоносці – росЗМІ

Середа, 11 вересня 2019, 09:41

Перші два російських універсальних десантних кораблі буде закладено на суднобудівному заводі "Залив" у Криму в травні 2020 року.

Джерело: ТАСС із посиланням на два джерела в кораблебудівній галузі РФ.

Пряма мова: "Два УДК водотоннажністю до 15 тисяч тонн вперше в історії Росії планується закласти на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі в 2020 році".

Джерело агентства додало, що головний корабель планується здати флоту до завершення поточної держпрограми озброєння, тобто до кінця 2027 року.

Інше джерело уточнило, що "закладка обох кораблів відбудеться в травні 2020 року".

Деталі: Друге джерело підтвердило, що водотоннажність кожного корабля складе до 15 тисяч тонн. За його словами, кораблі зможуть нести на борту понад 10 вертольотів різних класів, а також отримають велику докову камеру для десантних катерів.

Співрозмовник агентства також повідомив, що "розробка технічного проекту щодо нових кораблів перебуває на фінальній стадії, після її завершення, в найближчі місяці, буде підписано контракт на будівництво УДК".

ТАСС визнає, що не має офіційного підтвердження наданої джерелами інформації.

Цьому передувало: Раніше інше джерело в суднобудівній галузі повідомило ТАСС, що не пізніше кінця 2019 року Міноборони РФ завершить формування тактико-технічного завдання на перші російські універсальні десантні кораблі (УДК).

За його словами, побудувати і здати замовнику головний УДК планується в рамках держпрограми озброєння до 2027 року, а серійний – до початку 2030-х років.

Агентство зазначає: Завод "Залив" у Керчі має стапельне місце для будівництва суден довжиною до 300 м і шириною до 50 м, що дозволяє йому будувати кораблі водотоннажністю понад 150 тисяч тонн.

Універсальні десантні кораблі, також звані вертольотоносцями, здатні нести велике угрупування важких вертольотів різного призначення (до 16 вертольотів у "Містраля" і понад 30 – в американських типу Wasp), а також перевозити від декількох сотень до тисячі і більше осіб морської піхоти.

Крім того, УДК ​​мають док для катерів та інших плавзасобів, щоб забезпечувати висадку десанту, перевозять бронетехніку.

Передісторія:

  • Росія анексувала Крим у 2014 році й, за деякими даними, нарощує там свою військову міць.

Теми: КриманексіяРосія
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