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МЗС викликало посла Чехії через зустріч Земана з русинами щодо "автономії" Закарпаття

Середа, 11 вересня 2019, 23:42

У зв’язку із зустріччю президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації "Світова рада підкарпатських русинів", 11 вересня Міністерство закордонних справ України запросило посла Чехії в Україні Радека Матулу для отримання роз’яснень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.

"Чеський дипломат заперечив будь-які заклики з боку Чехії щодо русинської автономії у Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Чеська сторона підготує з цього приводу офіційну інформацію", - йдеться у коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко.

"В МЗС України і надалі рішуче реагуватимуть на будь-які спроби ставити під сумнів суверенітет та територіальну цілісність України", - додала вона.

Нагадаємо:

  • Президент Чехії Мілош Земан на початку вересня прийняв у Празькому Граді делегацію із семи осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси русинів, які домагаються автономії в складі України". 
  • Прессекретар президента Їржі Овчачек так прокоментував підсумки зустрічі: "Пан президент підкреслив, що повністю підтримує територіальну цілісність України. Його слова - лише констатація змісту Мінських домовленостей. Зміна централізації, яку вони припускають, - цілком і повністю внутрішня справа України. В цей процес президент не буде втручатися".
  • Водночас він додав, що в разі зустрічі з президентом України Зеленським Земан підніме тему русинів.

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Теми: МЗСЧехія
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