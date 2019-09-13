Рада взялася за розпуск ЦВК

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 11:17

Верховна Рада почала розгляд питання про звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії.

Джерело: трансляція засідання Верховної Ради

Деталі: За поданням президента Володимира Зеленського депутати почали розгляд "Проекту Постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії" № 2127. 

За скорочення процедури розгляду постанови проголосували 298 нардепів. 

Для звільнення членів ЦВК Рада має зібрати 300 голосів. 

Українська правда

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Теми: ЦВК Зеленський Верховна Рада


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