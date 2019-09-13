Рада взялася за розпуск ЦВК

Деталі : За поданням президента Володимира Зеленського депутати почали розгляд "Проекту Постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії" № 2127.

Верховна Рада почала розгляд питання про звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"