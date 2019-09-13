Рада взялася за розпуск ЦВК
П'ятниця, 13 вересня 2019, 11:17
Верховна Рада почала розгляд питання про звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії.
Джерело: трансляція засідання Верховної Ради
Деталі: За поданням президента Володимира Зеленського депутати почали розгляд "Проекту Постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії" № 2127.
За скорочення процедури розгляду постанови проголосували 298 нардепів.
Для звільнення членів ЦВК Рада має зібрати 300 голосів.
Українська правда